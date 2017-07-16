Юрий Газинский: У «Рубина» Бердыева все еще впереди
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал выездную победу своей команды над «Рубином» (2:1).
– Мы забили быстро два мяча. В первом тайме сыграли неплохо. Психологический момент повлиял в том плане, что мы вели два мяча, а «Рубин» играл дома и перед своими болельщиками хотел отыграться. Мы сели на свою половину и «Рубин» смог отыграть один мяч. — приводит слова Газинского корреспондент «Советского спорта».
– Хорошо, что вы смогли обыграть «Рубин» именно в первом туре?
– Безусловно, все знают Курбана Бекиевича, и как он работает с командами. Предыдущая его команда «Ростов» играла достаточно хорошо. У него всё впереди, и наверняка он сможет собрать очень хороший коллектив.
– Как оцениваете свое физическое состояние в начале сезона?
– Давно не играли по 90 минут, поэтому есть усталость. Сборы прошли хорошо, мы подготовились, и по ходу сезона будем набирать.
– Сказалось отсутствие Смолова?
– Ни для кого не секрет, что Федя наш лучший футболист, поэтому это, безусловно, потеря.
Матч
Голы
Лаборде 17 (0:1). Лаборде 33 (0:2). Лестьенн 72 (1:2).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Гранат, Кудряшов, Кузьмин, Оздоев, Карадениз (Азмун, 62), Мвила, Камболов, Канунников (Жонатас, 75), Рочина (Лестьенн, 46)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Шишкин, Лаборде (Сулейманов, 90), Подберёзкин, Перейра (Классон, 60), Петров, Газинский (Жигулёв, 74), Вандерсон
Предупреждения:
Гранат, 45; Кудряшов, 84; Оздоев, 86 - Гранквист, 12; Рамирес, 76
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
16 июля 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция