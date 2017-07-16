Сергей Рыжиков: «Краснодар» использовал наши ошибки

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал домашнее поражение команды от «Краснодара» в первом туре РФПЛ.

– Как говорится, первый блин комом. Самоотдача была, во втором тайме то, что тренер хочет от нас, появились. Немного. Две ошибки позволили «Краснодару» легко забить. Будем работать. Надеюсь, что мы извлечем положительные моменты из поражения и поработаем над ошибками.

– Домашний матч в первой игре сезона – это положительный момент?

– Да, положительный. Такое количество народу! Спасибо болельщикам, что пришли в тёплый воскресный вечер поддержать нас.

– Как оцениваете взаимодействие с обороной?

– Нормально. Володя (Гранат – прим. Ред.) и Федя (Кудряшов – прим. Ред.) - опытные футболисты, думаю, никаких проблем у нас не будет и нет.

– Команда играет по новой схеме. Пока сложно?

– Мы два сбора наигрывали ее. Есть, конечно, недочёты. Думаю, на теоретическом занятии тренер укажет нам на наши ошибки, и мы будем их исправлять. Футбол – это ошибки. «Краснодар» использовал их, а мы нет.

– Сложились отношения с Джанаевым?

– Всё отлично. Мы общаемся.