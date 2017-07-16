«Ахмат» переиграл «Амкар» в первом туре чемпионата России
В рамках первого тура чемпионата России «Ахмат» на домашнем
стадионе обыграл «Амкар» со счетом 1:0.
Единственный мяч на 39-й минуте встречи забил новичок
грозненской команды Леонардо Жаба.
Стоит отметить, что игра с «Амкаром» стала первой
официальной встречей для грозненцев под новым названием. До этого, с 1958 года
и до нынешнего лета, команда называлась «Терек».
В следующем туре «Ахмат» 23 июля на выезде сыграет с «Ростовом»,
а пермяки отправятся в Махачкалу, где 21 июля сыграют с «Анжи».
Чемпионат России
Первый тур
Матч
Голы
Лео 39 (1:0).
Состав
Ахмат: Городов, Родолфо, Уциев, Анхель, Сампайо, Семёнов, Иванов, Мохаммади, Балай, Митришев (Кадыров Х., 67), Лео (Раванелли, 78)
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Милькович (Гиголаев, 57), Занев, Зайцев, Идову, Комолов, Рязанцев (Костюков, 46), Гол, Прокофьев (Гасилин, 69), Бодул
Предупреждения:
Раванелли, 80; Кадыров Х., 85 - Сиваков, 15; Костюков, 77; Гасилин, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
16 июля 21:30, Ахмат-Арена, Онлайн-трансляция