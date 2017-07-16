«Ахмат» переиграл «Амкар» в первом туре чемпионата России

В рамках первого тура чемпионата России «Ахмат» на домашнем стадионе обыграл «Амкар» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 39-й минуте встречи забил новичок грозненской команды Леонардо Жаба.

Стоит отметить, что игра с «Амкаром» стала первой официальной встречей для грозненцев под новым названием. До этого, с 1958 года и до нынешнего лета, команда называлась «Терек».

В следующем туре «Ахмат» 23 июля на выезде сыграет с «Ростовом», а пермяки отправятся в Махачкалу, где 21 июля сыграют с «Анжи».

Чемпионат России

Первый тур