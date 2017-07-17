Нико Хюлькенберг: Я был зол, что команда не сумела все просчитать

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг рассказал, что он был очень зол из-за того, что команда по радио дала ему неверную информацию во время Гран-при Великобритании. Напомним, что он занял шестое место.

«Сначала мне сказали [проехать] десять кругов, а затем три круга спустя они сказали мне то же самое. Я был зол, что они не смогли все правильно посчитать, ведь я пилотировал на пределе и контролировал резину. А потом услышал, что мне нужно было проехать на три круга дольше. Это было сложно.