Нико Хюлькенберг: Я был зол, что команда не сумела все просчитать
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг рассказал, что он был очень зол из-за того, что команда по радио дала ему неверную информацию во время Гран-при Великобритании. Напомним, что он занял шестое место.
«Сначала мне сказали [проехать] десять кругов, а затем три круга спустя они сказали мне то же самое. Я был зол, что они не смогли все правильно посчитать, ведь я пилотировал на пределе и контролировал резину. А потом услышал, что мне нужно было проехать на три круга дольше. Это было сложно.
На последних кругах возникла небольшая проблема, когда на последних кругах у нас упала мощность двигателя, так что Дэну [Риккардо] было проще меня пройти. Но потом мы вернули себе позицию благодаря проблемам у Феттеля. В целом я доволен сегодняшним темпом, мы смогли опередить «Форс Индию», - цитирует Хюлькенберга Motorsport.com.
Напомним, выиграл гонку представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» занял 15-е место.
Формула-1. Гран-при Великобритании