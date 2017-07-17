Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нико Хюлькенберг: Я был зол, что команда не сумела все просчитать

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг  рассказал, что он был очень зол из-за того, что команда по радио дала ему неверную информацию во время Гран-при Великобритании. Напомним, что он занял шестое место.

 «Сначала мне сказали [проехать] десять кругов, а затем три круга спустя они сказали мне то же самое. Я был зол, что они не смогли все правильно посчитать, ведь я пилотировал на пределе и контролировал резину. А потом услышал, что мне нужно было проехать на три круга дольше. Это было сложно.

На последних кругах возникла небольшая проблема, когда на последних кругах у нас упала мощность двигателя, так что Дэну [Риккардо] было проще меня пройти. Но потом мы вернули себе позицию благодаря проблемам у Феттеля. В целом я доволен сегодняшним темпом, мы смогли опередить «Форс Индию», - цитирует Хюлькенберга Motorsport.com.

 Напомним, выиграл гонку представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» занял 15-е место.

 Формула-1. Гран-при Великобритании

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:37.212
2. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +14.063
3. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +36.570
4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +52.125
5. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1:05.955
6. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1:08.109
7. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +1:33.989
8. Эстебан Окон (Force India) +1 круг
9. Серхио Перес (Force India) +1 круг
10. Фелипе Масса (Williams) +1 круг
11. Стоффель Вандорн (McLaren) +1 круг
12. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг
13. Ромен Грожан (Haas) +1 круг
14. Маркус Эрикссон (Sauber) +1 круг
15. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1 круг
16. Лэнс Стролл (Williams) +1 круг
17. Паскаль Верляйн (Sauber) +1 круг

Сошли с дистанции:
Фернандо Алонсо (McLaren) — 33-й круг
Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) — 2-й круг
Джолион Палмер (Renault Sport F1) — не стартовал. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Квят находится в трех штрафных очках от дисквалификацииРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят за столкновение с партнером по команде Карлсом Сайнсом получил два штрафных очка и остановился в трех баллах от дисквалификации на одну гонку.Карлос Сайнс: Разбор аварии с Квятом должен остаться между намиПилот «Торо Россо» Карлос Сайнс рассказал о столкновении с партнером по команде россиянином Даниилом Квятом в первом круге Гран-при Великобритании.Даниил Квят: Я очень расстроен из-за столкновения с СайнсомПилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал эпизод со столкновением с партнером по команде Карлсом Сайнсом в первом круге гонки в Великобритании.«Скажите Квяту «Спасибо!». Как Квят испортил гонку команде«Скажите Квяту «Спасибо!». Как Квят испортил гонку команде«Гран-при Великобритании» принес победу Льюису Хэмилтону и обернулся фиаско для «Торо Россо» - увы, «благодаря» Даниилу Квяту.Себастьян Феттель: Я бы не назвал свой прокол колеса катастрофойПилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свое выступление на Гран-при Великобритании-2017.Льюис Хэмилтон: Наша команда безупречно отработала уик-эндТрехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на Гран-при Великобритании-2017.Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Квят – 15-йПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании-2017 на трассе «Сильверстоун».Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка. Текстовая трансляцияСегодня, 16 июля состоится гонка десятого этапа Формулы-1 – Гран-при Великобритании.Льюис Хэмилтон: Команда отработала просто прекрасноБританский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы в квалификации домашнего этапа Формулы-1.Себастьян Феттель: Учитывая скорость «Мерседес», нас ждет непростой деньПилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты квалификации Гран-при Великобритании, по итогам которой немец занял третье место.Кими Райкконен: Обычно в воскресенье мы более конкурентоспособныПилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Великобритании, по итогам которой финн занял второе место, уступив лишь Льюису Хэмилтону из «Мерседеса».Даниил Квят: В таких сложных условиях 12-е место – наш максимумПилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты квалификации Гран-при Великобритании, по итогам которой россиянин занял 12-е место.Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Квят – 12-йБританский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации на 10-м этапе чемпионата мира «Формулы-1».Даниил Квят: Мы выполнили весь план на сегодняРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты пятничных свободных заездов гран-при Великобритании, по итогам которых россиянин занял 12-е место.Организаторы Гран-при Великобритании ошиблись в написании фамилии Квята (фото)На пит-лейне в Сильверстоуне перед гаражом гонщика «Торо Россо» Даниила Квята организаторы этапа Формулы-1 ошиблись в надписи фамилии россиянина.Алонсо потеряет 30 позиций, а Боттас - пять на старте Гран-при ВеликобританииГонщик «Макларена» Фернандо Алонсо потеряет 30 позиций на стартовой решетке гонки Гран-при Великобритании, сообщает официальный сайт Формулы-1.Ромен Грожан: Нас ждет самая захватывающая трасса чемпионатаФранцузский пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в Сильверстоуне.Виталий Петров: Квяту нужно подходить к стартам чуть более взвешеноРоссийский гонщик Виталий Петров прокомментировал действия Даниила Квята в гонке Гран-при Австрии.Виталий Петров: Форма Боттаса дает все больше оснований причислять его к претендентам на титулРоссийский гонщик Виталий Петров подвел итоги австрийского этапа Формулы-1, победителем которого стал финн из «Мерседеса» Валттери Боттас.«Феррари» предложит новый контракт Себастьяну ФеттелюЧетырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель может подписать новое соглашение с командой «Феррари».
Футбол
Евгений Ловчев: При Слуцком игроки потеряли интерес к футболу
Футбол
Сергей Рыжиков: Первый блин комом, будем стараться исправить ситуацию
Формула-1
Квят находится в трех штрафных очках от дисквалификации
Футбол
«СКА-Хабаровск» – «Зенит»: Паредес – лучший по ударам и количеству передач, Кокорин – в единоборствах
все новости
Рено
Ренокалендарьстатистика
Нико Хюлькенберг
Нико Хюлькенбергвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости