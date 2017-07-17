Олег Кононов: Хотим в каждой игре показывать, что достойны выступать на серьезном уровне

Роналдиньо: Я слишком стар для того, чтобы возобновить карьеру в России

Знаменитый бразильский полузащитник Роналдиньо сказал, что он хотел бы еще раз побывать России, но в качестве действующего футболиста. 17 июля он открывал матч первого тура чемпионата России «Ахмат» - «Амкар» (1:0).