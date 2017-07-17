Олег Кононов: Хотим в каждой игре показывать, что достойны выступать на серьезном уровне
Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями
от победы над «Амкаром» (1:0) в матче первого тура чемпионата России.
– У нас коллектив единомышленников, и мы хотим в каждом матче показывать, что достойны играть на серьезном уровне, добиваться больших успехов. Думаю, еще вас удивим чем-нибудь, – сказал Конов в эфире «Матч ТВ».
Матч
Голы
Лео 39 (1:0).
Состав
Ахмат: Городов, Родолфо, Уциев, Анхель, Сампайо, Семёнов, Иванов, Мохаммади, Балай, Митришев (Кадыров Х., 67), Лео (Раванелли, 78)
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Милькович (Гиголаев, 57), Занев, Зайцев, Идову, Комолов, Рязанцев (Костюков, 46), Гол, Прокофьев (Гасилин, 69), Бодул
Предупреждения:
Раванелли, 80; Кадыров Х., 85 - Сиваков, 15; Костюков, 77; Гасилин, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
16 июля 21:30, Ахмат-Арена, Онлайн-трансляция