Роналдиньо: Я слишком стар для того, чтобы возобновить карьеру в России

Знаменитый бразильский полузащитник Роналдиньо сказал, что он хотел бы еще раз побывать России, но в качестве действующего футболиста. 17 июля он открывал матч первого тура чемпионата России «Ахмат» - «Амкар» (1:0).

«Я уже много раз сюда приезжал, и каждый раз меня встречают очень тепло. С каждым разом мне здесь больше и больше нравится. Увы, я слишком стар для того, чтобы возобновить карьеру в России. Надеюсь, в скором времени вновь приеду в Россию. Мне тут очень нравится», - цитирует Роналдиньо «Матч ТВ».

Легендарный футболист приехал в Чечню в качестве гостя по приглашению руководства «Ахмата». Бразилец также получил именную футболку «Ахмата» с десятым номером.