Роналдиньо: Я слишком стар для того, чтобы возобновить карьеру в России
Знаменитый бразильский полузащитник Роналдиньо сказал, что он хотел бы еще раз побывать России, но в качестве действующего футболиста. 17 июля он открывал матч первого тура чемпионата России «Ахмат» - «Амкар» (1:0).
«Я уже много раз
сюда приезжал, и каждый раз меня встречают очень тепло. С каждым разом мне
здесь больше и больше нравится. Увы, я слишком стар для того, чтобы
возобновить карьеру в России. Надеюсь, в скором времени вновь
приеду в Россию. Мне тут очень нравится», - цитирует Роналдиньо «Матч ТВ».
Легендарный футболист приехал в Чечню в качестве гостя по приглашению руководства «Ахмата». Бразилец также получил именную футболку «Ахмата» с десятым номером.
Матч
Голы
Лео 39 (1:0).
Состав
Ахмат: Городов, Родолфо, Уциев, Анхель, Сампайо, Семёнов, Иванов, Мохаммади, Балай, Митришев (Кадыров Х., 67), Лео (Раванелли, 78)
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Милькович (Гиголаев, 57), Занев, Зайцев, Идову, Комолов, Рязанцев (Костюков, 46), Гол, Прокофьев (Гасилин, 69), Бодул
Предупреждения:
Раванелли, 80; Кадыров Х., 85 - Сиваков, 15; Костюков, 77; Гасилин, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
16 июля 21:30, Ахмат-Арена, Онлайн-трансляция