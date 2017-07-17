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Роналдиньо: Я слишком стар для того, чтобы возобновить карьеру в России

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Знаменитый бразильский полузащитник Роналдиньо сказал, что он хотел бы еще раз побывать России, но в качестве действующего футболиста. 17 июля он открывал матч первого тура чемпионата России «Ахмат» - «Амкар» (1:0).

«Я уже много раз сюда приезжал, и каждый раз меня встречают очень тепло. С каждым разом мне здесь больше и больше нравится. Увы, я слишком стар для того, чтобы возобновить карьеру в России. Надеюсь, в скором времени вновь приеду в Россию. Мне тут очень нравится», - цитирует Роналдиньо «Матч ТВ».

Легендарный футболист приехал в Чечню в качестве гостя по приглашению руководства «Ахмата». Бразилец также получил именную футболку «Ахмата» с десятым номером.

Матч

Ахмат - Амкар - 1:0 (1:0)

Голы

Лео 39 (1:0).

Состав

Ахмат: Городов, Родолфо, Уциев, Анхель, Сампайо, Семёнов, Иванов, Мохаммади, Балай, Митришев (Кадыров Х., 67), Лео (Раванелли, 78)

Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Милькович (Гиголаев, 57), Занев, Зайцев, Идову, Комолов, Рязанцев (Костюков, 46), Гол, Прокофьев (Гасилин, 69), Бодул

Предупреждения:

Раванелли, 80; Кадыров Х., 85 - Сиваков, 15; Костюков, 77; Гасилин, 90

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

16 июля 21:30, Ахмат-Арена, Онлайн-трансляция


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