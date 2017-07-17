Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гаджи Гаджиев: После таких игр и поклонников у местной команды станет больше

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение от «Ахмата» (0:1) в матче первого тура чемпионата России.

– В первую очередь стоит сказать об атмосфере. Игр-то много, а такой атмосферы не хватает нашему футболу. Надо поздравить команду «Ахмат» и руководство республики, которое уделяет много внимания футболу и многое делает до его развития. Тут можно ставить всякие запятые, но это - большой плюс футболу. Это безусловно. После таких игр и поклонников у местной команды станет больше и мальчишки пойдут в футбол.

Что касается игры, в первом тайме нашей команды не было – какая-то команда была, но это были не мы. Мы стараемся играть динамично, вести борьбу серьезную и интенсивную. А была пассивная группа игроков, наблюдавшая, как играет соперник. Сложно сказать, почему так. Готовность высокая, ребята у нас волевые. Может быть, какая-то зажатость была, ведь многим футболистам никогда не приходилось играть в такой обстановке.

Ну, а второй тайм команда провела иначе. Не могу сказать, что игроки не перемещались, не вели борьбу. Отобрав мяч, не всегда находили верные решения, но играли гораздо лучше. Не удалось забить, но здесь надо отметить достаточно уверенную игру обороны соперника.

– Насколько обстановка повлияла на подготовку к сегодняшнему матчу?
– На подготовке сказалось другое – мы приехали и целый день находились в отеле. Возможно, лучше было бы размяться, ведь игра была поздняя. А атмосфера, наоборот, должна стимулировать игроков. Полный активный стадион – это дополнительные эмоции, без которых футбол не живет. Когда с эмоциями не справляются, появляется зажатость. Возможно, это и было с нами в первом тайме.

Матч

Ахмат - Амкар - 1:0 (1:0)

Голы

Лео 39 (1:0).

Состав

Ахмат: Городов, Родолфо, Уциев, Анхель, Сампайо, Семёнов, Иванов, Мохаммади, Балай, Митришев (Кадыров Х., 67), Лео (Раванелли, 78)

Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Милькович (Гиголаев, 57), Занев, Зайцев, Идову, Комолов, Рязанцев (Костюков, 46), Гол, Прокофьев (Гасилин, 69), Бодул

Предупреждения:

Раванелли, 80; Кадыров Х., 85 - Сиваков, 15; Костюков, 77; Гасилин, 90

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

16 июля 21:30, Ахмат-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рамзан Кадыров: Шоу на «Ахмат-Арене» можно сравнить с церемонией открытия и закрытия ОИГлава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от победы «Ахмата» над «Амкаром» (1:0) в матче первого тура чемпионата России.Леонид Кучук: Считаю болельщиков «Ростова» и команду своей семьейГлавный тренер «Ростова» Леонид Кучук обратился к болельщикам желто-синих на презентации новичков, которая сегодня состоялась в южной столице.Контракт Шомуродова с «Ростовом» рассчитан на четыре годаСтали известны подробности контракта форварда Эльдора Шомуродова с «Ростовом».Роналдиньо: Я слишком стар для того, чтобы возобновить карьеру в РоссииЗнаменитый бразильский полузащитник Роналдиньо сказал, что он хотел бы еще раз побывать России, но в качестве действующего футболиста. 17 июля он открывал матч первого тура чемпионата России «Ахмат» - «Амкар» (1:0).Олег Кононов: Хотим в каждой игре показывать, что достойны выступать на серьезном уровнеГлавный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от победы над «Амкаром» (1:0) в матче первого тура чемпионата России.На глазах у Роналдиньо и Тимати. «Ахмат» обыграл «Амкар», но с большим вопросомНа глазах у Роналдиньо и Тимати. «Ахмат» обыграл «Амкар», но с большим вопросомГрозненский «Ахмат» победил в первом матче после смены названия. В дебютном туре РФПЛ-2017/18 был бит пермский «Амкар» (1:0).Рыбус перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛРыбус перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.РФПЛ. 1-й тур. «Рубин» проиграл «Краснодару», «Ахмат» обыграл «Амкар» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему внимаю результаты матчей первого тура Российский футбольной премьер лиги.«Ахмат» переиграл «Амкар» в первом туре чемпионата РоссииВ рамках первого тура чемпионата России «Ахмат» на домашнем стадионе обыграл «Амкар» со счетом 1:0.Не все и не сразу. «Рубин» в седьмой раз подряд не победил на старте сезонаНе все и не сразу. «Рубин» в седьмой раз подряд не победил на старте сезона«Рубин» не показал внятной игры и допустил роковые ошибки в обороне в игре первого тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).Сергей Рыжиков: «Краснодар» использовал наши ошибкиГолкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал домашнее поражение команды от «Краснодара» в первом туре РФПЛ.Юрий Газинский: У «Рубина» Бердыева все еще впередиПолузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал выездную победу своей команды над «Рубином» (2:1).Максим Канунников: Обидно проигрывать в первом матче на своем полеФорвард «Рубина» Максим Канунников прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче первого тура чемпионата России.Руслан Камболов: Хорошо сыграли во втором тайме, но все равно проигралиЗащитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче первого тура чемпионата России.Евгений Ловчев: Быстрый футбол не для ДзюбыЕвгений Ловчев: Быстрый футбол не для ДзюбыЭксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – об игре лидеров стартовавшего чемпионата РФПЛ.Александр Довбня: Яркие впечатления от «Зенита» – игра Лунева и татуировки ДриуссиВратарь «СКА-Хабаровска» Александр Довбня подвел итоги матча первого тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).Роналдиньо ввел мяч в игру в матче «Ахмат» – «Амкар»Экс-полузащитник «Барселоны», «ПСЖ», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо ввел мяч в игру в матче «Ахмат» - «Амкар».Евгений Ловчев: При Слуцком игроки потеряли интерес к футболуЭксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – об игре ЦСКА.«Ахмат» – «Амкар». Текстовая трансляцияВ матче первого тура чемпионата России грозненский «Ахмат» сыграет с пермским «Амкаром».Сергей Рыжиков: Первый блин комом, будем стараться исправить ситуациюГолкипер «Рубина» Сергей Рыжиков подвел итоги матча 1-го тура против «Краснодара» (1:2).
Футбол
Олег Кононов: Хотим в каждой игре показывать, что достойны выступать на серьезном уровне
Футбол
«Ахмат» переиграл «Амкар» в первом туре чемпионата России
Футбол
«Милан» объявил о переходе полузащитника «Лацио» Биглии
Футбол
Роналдиньо ввел мяч в игру в матче «Ахмат» – «Амкар»
все новости
Ахмат
Ахматкалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Гаджи Гаджиев
Гаджи Гаджиеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости