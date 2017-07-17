Контракт Шомуродова с «Ростовом» рассчитан на четыре года

Стали известны подробности контракта форварда Эльдора Шомуродова с «Ростовом».

Контракт с футболистом рассчитан на четыре года. Футболист будет выступать под №14. Шомуродов уже присоединился к донской команде.

22-летний нападающий начал свою профессиональную карьеру в 2011 году в составе клуба «Машъал». В 2015 году перешел в ташкентский «Бунедкор». По итогам 2015 года был назван среди номинантов на звание «Лучшего молодого футболиста Азии» по версии Азиатской конфедерации футбола. Игрок сборной Узбекистана.

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