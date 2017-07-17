Леонид Кучук: Считаю болельщиков «Ростова» и команду своей семьей

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук обратился к болельщикам желто-синих на презентации новичков, которая состоялась в южной столице.

- Считаю, что команда не может быть без болельщиков, а болельщики без команды. Мы – как единое целое, и я хочу, чтобы все понимали, что в семье радость и горе всегда встречают вместе. Это помогает. Хочу, чтобы вызнали, что я считаю вас и команду своей семьей, - сказал Кучук.

Напомним, что Кучук возглавил «Ростов» 9 июня. В первом туре РФПЛ «Ростов» в гостях сыграл 1:1 с «Уралом».