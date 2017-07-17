Рамзан Кадыров: Шоу на «Ахмат-Арене» можно сравнить с церемонией открытия и закрытия ОИ
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился
впечатлениями от победы «Ахмата» над «Амкаром» (1:0) в матче первого тура
чемпионата России.
«Спорткомплекс «Ахмат-Арена» стал центром
грандиозного праздника, посвященного первой игре Республиканского футбольного
Клуба «Ахмат». Шоу можно сравнить с церемонией открытия и закрытия
олимпийских игр. Трибуны были переполнены. В VIP-ложе находились звезды
мирового футбола, легендарные тренеры, политические и государственные деятели,
известные артисты.
Состоялся красочный концерт. Самым волнующим моментом можно
считать исполнение детским хором под аккомпанемент Игоря Крутого
государственных гимнов России и Чеченской Республики. Им подпевали десятки
тысячи зрителей в белых футболках с надписью «Ахмат».
Среди гостей,
приехавших поздравить ФК «Ахмат» с первым матчем и поддержать ребят, были
министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, легендарный бразильский
футболист, чемпион мира Роналдиньо, олимпийский чемпион Евгений Плющенко и
многие другие.
Я от души пожелал
команде успехов и удачи. Уверен, что Клуб носящий имя Великого Ахмат-Хаджи
Кадырова, будет достойно выступать в чемпионате России. С большим удовольствием
представил зрителям новый логотип ФК «Ахмат». Этот символ команды был встречен
бурными овациями. По футбольной традиции главный символ команды я вручил
лучшему футболисту ЮФО, воспитаннику Академии футбола «Рамзан» Лечи Садулаеву.
Перед началом матча наш дорогой гость, легенда мирового футбола Роналдиньо сделал символический удар по мячу, тем самым открыв футбольный сезон в Грозном. «Ахмат» в первой же игре показал отличный футбол», - написал Кадыров в инстаграме.
Дорогие друзья! Спорткомплекс "Ахмат-Арена" стал центром грандиозного праздника, посвящённого первой игре Республиканского футбольного Клуба "Ахмат". Шоу можно сравнить с церемонией открытия и закрытия олимпийских игр. Трибуны были переполнены. В VIP-ложе находились звезды мирового футбола, легендарные тренеры, политические и государственные деятели, известные артисты. Состоялся красочный концерт. Самым волнующим моментом можно считать исполнение детским хором под аккомпанемент Игоря Крутого государственных гимнов России и Чеченской Республики. Им подпевали десятки тысячи зрителей в белых футболках с надписью "Ахмат". Среди гостей, приехавших поздравить ФК «Ахмат» с первым матчем и поддержать ребят, были министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, легендарный бразильский футболист, чемпион мира Роналдиньо, олимпийский чемпион Евгений Плющенко и многие другие. Я от души пожелал команде успехов и удачи. Уверен, что Клуб носящий имя Великого Ахмат-Хаджи Кадырова, будет достойно выступать в чемпионате России. С большим удовольствием представил зрителям новый логотип ФК «Ахмат». Этот символ команды был встречен бурными овациями. По футбольной традиции главный символ команды я вручил лучшему футболисту ЮФО, воспитаннику Академии футбола «Рамзан» Лечи Садулаеву. Перед началом матча наш дорогой гость, легенда мирового футбола Роналдиньо сделал символический удар по мячу, тем самым открыв футбольный сезон в Грозном. "Ахмат" в первой же игре показал отличный футбол! #Кадыров #Россия #Чечня #Ахмат #Футбол
Матч
Голы
Лео 39 (1:0).
Состав
Ахмат: Городов, Родолфо, Уциев, Анхель, Сампайо, Семёнов, Иванов, Мохаммади, Балай, Митришев (Кадыров Х., 67), Лео (Раванелли, 78)
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Милькович (Гиголаев, 57), Занев, Зайцев, Идову, Комолов, Рязанцев (Костюков, 46), Гол, Прокофьев (Гасилин, 69), Бодул
Предупреждения:
Раванелли, 80; Кадыров Х., 85 - Сиваков, 15; Костюков, 77; Гасилин, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
16 июля 21:30, Ахмат-Арена, Онлайн-трансляция