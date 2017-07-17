Рамзан Кадыров: Шоу на «Ахмат-Арене» можно сравнить с церемонией открытия и закрытия ОИ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от победы «Ахмата» над «Амкаром» (1:0) в матче первого тура чемпионата России.

«Спорткомплекс «Ахмат-Арена» стал центром грандиозного праздника, посвященного первой игре Республиканского футбольного Клуба «Ахмат». Шоу можно сравнить с церемонией открытия и закрытия олимпийских игр. Трибуны были переполнены. В VIP-ложе находились звезды мирового футбола, легендарные тренеры, политические и государственные деятели, известные артисты.

Состоялся красочный концерт. Самым волнующим моментом можно считать исполнение детским хором под аккомпанемент Игоря Крутого государственных гимнов России и Чеченской Республики. Им подпевали десятки тысячи зрителей в белых футболках с надписью «Ахмат».

Среди гостей, приехавших поздравить ФК «Ахмат» с первым матчем и поддержать ребят, были министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, легендарный бразильский футболист, чемпион мира Роналдиньо, олимпийский чемпион Евгений Плющенко и многие другие.

Я от души пожелал команде успехов и удачи. Уверен, что Клуб носящий имя Великого Ахмат-Хаджи Кадырова, будет достойно выступать в чемпионате России. С большим удовольствием представил зрителям новый логотип ФК «Ахмат». Этот символ команды был встречен бурными овациями. По футбольной традиции главный символ команды я вручил лучшему футболисту ЮФО, воспитаннику Академии футбола «Рамзан» Лечи Садулаеву.

Перед началом матча наш дорогой гость, легенда мирового футбола Роналдиньо сделал символический удар по мячу, тем самым открыв футбольный сезон в Грозном. «Ахмат» в первой же игре показал отличный футбол», - написал Кадыров в инстаграме.