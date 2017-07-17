Российские ватерполистки обыграли гречанок на ЧМ по водным видам спорта

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) стартовал турнир по водному поло. В матче женского турнира сборная России обыграла сборную Венгрии со счетом 9:7.

В составе российской команды самыми результативными стали Эльвина Каримова и Анастасия Симанович. В их активе по три года. 18 июля россиянки проведут следующий матч на турнире против сборной Австралии.

Чемпионат мира по водным видам спорта

Будапешт (Венгрия)

Водное поло. Женщины

Группа D

Россия – Греция – 9:7