Российские ватерполистки обыграли гречанок на ЧМ по водным видам спорта
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На чемпионате мира по водным видам
спорта в Будапеште (Венгрия) стартовал турнир по водному поло. В матче женского
турнира сборная России обыграла сборную Венгрии со счетом 9:7.
В составе российской команды самыми
результативными стали Эльвина Каримова и
Анастасия Симанович. В их активе по три года. 18 июля россиянки проведут
следующий матч на турнире против сборной Австралии.
Чемпионат
мира по водным видам спорта
Будапешт
(Венгрия)
Водное поло. Женщины
Группа D
Россия
– Греция – 9:7
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