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Гарай может перейти в «Ювентус»

Источник:  TuttosportКомментарии

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай может стать игроком «Ювентуса». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как сообщает Tuttosport, сумма трансфера может составить от 10 до 15 миллионов евро. Сейчас стороны обсуждают возможность включения в сделку бонусов за определенные показатели игрока.

В прошедшем сезоне 30-летний Эсекиеэль Гарай провел 33 матча за «Валенсию» и забил три мяча. Напомним, что ранее он выступал за «Зенит».

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