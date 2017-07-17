Андрей Тихонов: Играть в 30-градусную жару в 4 часа дня на синтетике очень тяжело
Источник: ФК «Крылья Советов»Комментарии
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов – о ничье с «Олимпийцем»
(0:0) в матче второго тура первенства ФНЛ.
– Это потеря очков. Хотели сыграть в свой футбол, но не
получилось. Многое не получилось. Не вынужденные потери, ошибки в передачах.
Игра не получилась, будем разбираться. Где-то не позволил соперник, где-то
поле. Нам было непривычно. Команда играла плохо, безобразно. Соперник старался,
они молодцы. Но детально их сейчас разбирать - неэтично.
– Погода повлияла на игру вашей команды?
– Играть в 30-градусную жару в 4 часа дня на синтетике очень тяжело. Через 15 минут начинает «гореть» подошва. Понимаю, что «горит» она у всех, кто на поле, но это сказалось.
Матч
Олимпиец - Крылья Советов - 0:0
Место и дата
15 июля 16:00, Северный, Онлайн-трансляция
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