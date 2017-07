Том Хаддлстоун сменил «Халл Сити» Слуцкого на «Дерби Каунти» (фото)

Полузащитник «Халла» Том Хаддлстоун перешел в «Дерби Каунти», сообщает официальный сайт команды из графства Дербишир.

30-летний хавбек подписал контракт с «Дерби» по системе 2+1. Сумма трансфера не сообщается, но по данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, команда Леонида Слуцкого получила за игрока порядка 2,2 миллиона евро.

Signing Story ✅ Interview ✅ Manager Reaction ✅ Fact File ✅ Career Gallery ✅@Huddz8's return to #DCFC is covered on https://t.co/wcDHoHEwNz pic.twitter.com/AwBP3u1gC4