«Челси» хочет приобрести Обамеянга
Источник: Sky SportsКомментарии
Форвард дортмундской «Боруссии»
Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов «Челси». Об этом сообщают
британские СМИ.
Как информирует Sky Sports, «Челси» ищет нового
форварда в связи с возможным уходом Диего Косты и неудачной попыткой подписать
Ромелу Лукаку, который в итоге перешел в «МЮ». Сумма трансфера может составит
около 70 миллионов евро. Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке
сказал, что официальных предложений по игроку пока не было.
В прошедшем сезоне 28-летний
Пьер-Эмерик Обамеянг провел 46 матчей за «Боруссию» и забил 40 мячей при пяти
голевых передачах.
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