«Челси» хочет приобрести Обамеянга

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, «Челси» ищет нового форварда в связи с возможным уходом Диего Косты и неудачной попыткой подписать Ромелу Лукаку, который в итоге перешел в «МЮ». Сумма трансфера может составит около 70 миллионов евро. Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сказал, что официальных предложений по игроку пока не было.

В прошедшем сезоне 28-летний Пьер-Эмерик Обамеянг провел 46 матчей за «Боруссию» и забил 40 мячей при пяти голевых передачах.