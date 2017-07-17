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Карл-Хайнц Румменигге: Алексис Санчес не перейдет в «Баварию»

Источник:  BildКомментарии

Форвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес не станет игроком «Баварии». Об этом заявил председатель правления чемпионов Германии Карл-Хайнц Румменигге.

До этого Санчес сказал, что хочет играть в команде, выступающей в Лиге чемпионов. «Слова Санчеса? Я не знаю, что он сказал. Мы больше не заинтересованы в нем», - цитирует Румменигге Bild.

Отметим, что интерес к игроку проявляет «Манчестер Сити», который будет играть в Лиге чемпионов.

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