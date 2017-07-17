Карл-Хайнц Румменигге: Алексис Санчес не перейдет в «Баварию»
Источник: BildКомментарии
Форвард лондонского
«Арсенала» Алексис Санчес не станет игроком «Баварии». Об этом заявил
председатель правления чемпионов Германии Карл-Хайнц Румменигге.
До этого Санчес
сказал, что хочет играть в команде, выступающей в Лиге чемпионов. «Слова Санчеса?
Я не знаю, что он сказал. Мы больше не заинтересованы в нем», - цитирует Румменигге Bild.
Отметим, что
интерес к игроку проявляет «Манчестер Сити», который будет играть в Лиге
чемпионов.
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