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Фернандо Алонсо: Этот сход был менее обидным, мы бы все равно не смогли набрать очки

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Макларен» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты гонки гран-при Великобритании, по итогам которой испанец не добрался даже до финиша из-за очередной поломки соловой установки.

«К сожалению, в гонке у нас возникла очередная проблема – на этот раз с топливным насосом. Надеюсь, неисправность не повредила двигатель, и мы сможем использовать его в следующих гонках.

Вообще, уик-энд получился для нас сложным: мы снова получили штрафы и стартовали с хвоста пелотона.

В гонке я преследовал группу машин, но ехал за пределами очковой зоны. Скажем так, этот сход был менее обидным, потому что мы бы все равно не смогли набрать очки», - приводит слова Алонсо Autosport.com.ru.

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