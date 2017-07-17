Фернандо Алонсо: Этот сход был менее обидным, мы бы все равно не смогли набрать очки
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот «Макларен» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты
гонки гран-при Великобритании, по итогам которой испанец не добрался даже до
финиша из-за очередной поломки соловой установки.
«К сожалению, в гонке у нас возникла очередная проблема – на
этот раз с топливным насосом. Надеюсь, неисправность не повредила двигатель, и
мы сможем использовать его в следующих гонках.
Вообще, уик-энд получился для нас сложным: мы снова получили
штрафы и стартовали с хвоста пелотона.
В гонке я преследовал группу машин, но ехал за пределами
очковой зоны. Скажем так, этот сход был менее обидным, потому что мы бы все
равно не смогли набрать очки», - приводит слова Алонсо Autosport.com.ru.
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