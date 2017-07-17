Ямайка сыграла вничью с Сальвадором и вышла в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ

«Для всех это стало сюрпризом...». Владимир Стогниенко - о том, как комментировал матч Аргентина - Ямайка с группой «Чайф»

Комментатор ВГТРК рассказал об оригинальном начале репортажа с матча, который прославила российская рок-группа.