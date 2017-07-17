Ямайка сыграла вничью с Сальвадором и вышла в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч третьего тура
группового турнира Кубка КОНКАКАФ между сборными Ямайки и Сальвадора завершился
вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
В составе ямайцев
отличился Даррен Мэттокс, у Сальвадора гол в активе Нельсона Бонильи.
Ямайка набрала пять
очков и вышла на первое место в группе С. Команда обеспечила себе место в 1/4 финала,
так как ниже второго места они уже не опустятся. Сальвадор с четырьмя очками
также вышел в следующую стадию как одна из двух лучших третьих команд.
Кубок КОНКАКАФ
Группа С
3-й тур
Ямайка – Сальвадор –
1:1
Голы: Мэттокс, 64 –
Бонилья, 15.
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