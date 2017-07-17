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Ямайка сыграла вничью с Сальвадором и вышла в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего тура группового турнира Кубка КОНКАКАФ между сборными Ямайки и Сальвадора завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В составе ямайцев отличился Даррен Мэттокс, у Сальвадора гол в активе Нельсона Бонильи.

Ямайка набрала пять очков и вышла на первое место в группе С. Команда обеспечила себе место в 1/4 финала, так как ниже второго места они уже не опустятся. Сальвадор с четырьмя очками также вышел в следующую стадию как одна из двух лучших третьих команд.

Кубок КОНКАКАФ

Группа С

3-й тур

Ямайка – Сальвадор – 1:1

Голы: Мэттокс, 64 – Бонилья, 15.

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