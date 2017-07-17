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Старт бета-теста PES 2018 назначен на 20 июля

Источник:  SportGame.ProКомментарии

Разработчик футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018 компания Konami объявила дату старта бета-тестирования видеоигры.

Бета-тест пройдет на консолях последнего поколения и начнется 20 июля, а продлится до 31 июля.

Игрокам будут доступны сборные Франции и Бразилии, солнечная и дождливая погода, а также два сетевых режима: классический 1 на 1 и кооперативный 3 на 3.

Стоит отметить, что владельцам PS4 не потребуется подписка PS Plus, а вот обладателям Xbox One все же будет нужна Xbox Live Gold.

Напомним, выход полной версии Pro Evolution Soccer 2018 назначен на 14 сентября.

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