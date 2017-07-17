Алексей Герасименко: «СКА-Хабаровск» будет трепать нервы всей премьер-лиге
Бывший нападающий сборной России Алексей Герасименко поделился
впечатлениями после матча первого тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» - «Зенит».
Напомним, что «Зенит» победил со счетом 2:0.
«Дальневосточная
команда понравилась. У них дома всем будет тяжело играть: помню это еще по
себе, ведь будучи футболистов играл и во Владивостоке, и в Находке. Это были
очень тяжелые выезды: ты выходишь играть очень рано, и организм все еще не
проснулся, не перестроился. А тут нужно выходить на поле и доказывать. Плюс,
это очень жестокие перелеты.
«Зенит» выиграл на классе, за счет индивидуальных действий. Но игра также была скорее равной. И «Хабаровск» вполне мог зацепить ничью: если бы при счёте 1:0 Хуан Лескано попал не в перекладину, а забил - его можно было бы заранее признавать лучшим голом сезона.
«СКА-Хабаровск» - это хорошая, крепкая команда, и на домашнем стадионе они, думаю, будут трепать нервы всей без исключения в премьер-лиге. На выезде им, естественно, будет сложнее», - цитирует Герасименко Rusfootball.info.
«Зенит» в матче первого тура РФПЛ обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Отличились Далер
Кузяев, дебютировавший за петербургский клуб, и Александр Кокорин.
Напомним, во втором туре «Зенит» 22 июля примет «Рубин», «СКА-Хабаровск» 24 июля сыграет на выезде с «Арсеналом».
Матч
СКА-Хабаровск - Зенит - 0:2 (0:0)
Голы
Кузяев 52 (0:1). Кокорин 81 (0:2).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Пуцко, Гришко, Эдиев, Черевко (Савичев, 74), Дедечко, Баляйкин (Друзин, 90), Казанков (Федотов, 85), Лескано, Корян, Никифоров
Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Нету, Паредес, Шатов (Эрнани, 90), Жулиано (Дриусси, 74), Ерохин (Кузяев, 46), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Казанков, 42 - Ерохин, 30; Смольников, 41; Кокорин, 67; Кузяев, 85
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция