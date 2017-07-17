Алексей Герасименко: «СКА-Хабаровск» будет трепать нервы всей премьер-лиге

Бывший нападающий сборной России Алексей Герасименко поделился впечатлениями после матча первого тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» - «Зенит». Напомним, что «Зенит» победил со счетом 2:0.

«Дальневосточная команда понравилась. У них дома всем будет тяжело играть: помню это еще по себе, ведь будучи футболистов играл и во Владивостоке, и в Находке. Это были очень тяжелые выезды: ты выходишь играть очень рано, и организм все еще не проснулся, не перестроился. А тут нужно выходить на поле и доказывать. Плюс, это очень жестокие перелеты.



«Зенит» выиграл на классе, за счет индивидуальных действий. Но игра также была скорее равной. И «Хабаровск» вполне мог зацепить ничью: если бы при счёте 1:0 Хуан Лескано попал не в перекладину, а забил - его можно было бы заранее признавать лучшим голом сезона.



«СКА-Хабаровск» - это хорошая, крепкая команда, и на домашнем стадионе они, думаю, будут трепать нервы всей без исключения в премьер-лиге. На выезде им, естественно, будет сложнее», - цитирует Герасименко Rusfootball.info.

«Зенит» в матче первого тура РФПЛ обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Отличились Далер Кузяев, дебютировавший за петербургский клуб, и Александр Кокорин.

Напомним, во втором туре «Зенит» 22 июля примет «Рубин», «СКА-Хабаровск» 24 июля сыграет на выезде с «Арсеналом».