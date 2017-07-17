Алексей Герасименко: До закрытия трансферного окна ЦСКА кого-то приобретет. Им это жизненно необходимо

Бывший нападающий сборной России Алексей Герасименко считает, что ЦСКА до закрытия трансферного окна подпишет новых игроков.

«Думаю, что до закрытия трансферного окна ЦСКА кого-то приобретет. Им это жизненно необходимо. Вытянуть весь сезон с текущим составом для них будет тяжело. В атакующую линию им обязательно нужен игрок. И на позицию центрального защитника им человек, мягко говоря, не помешал бы.



Игнашевичу уже 38 лет, и тут хочешь или нет, но уже физиологически будет сложно выдержать весь сезон. Березуцким по 35 лет. Все трое крайне возрастные футболисты, и еще неизвестно как поведёт себя организм под нагрузками в сезоне. Остается один Васин, а этого мало.



Ну и в нападение, хотя бы один человек им нужен обязательно. Если в центре полузащиты у армейцев всё нормально, то в атаке у них Витиньо и молодой Чалый - я уже и в прошлом году говорил что Чалому, на мой взгляд нужно больше доверять и давать игрового времени.

Ну и плюс, нужно в эту линию какого-то забивного футболиста. На носу у ЦСКА Лига чемпионов, и сейчас бросается в глаза то, что у них недобор качественных футболистов», - цитирует Герасименко Rusfootball.info.

Напомним, что в первом туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Анжи» (3:1).