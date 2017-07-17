Алексей Герасименко: До закрытия трансферного окна ЦСКА кого-то приобретет. Им это жизненно необходимо
Бывший нападающий сборной России Алексей Герасименко считает, что
ЦСКА до закрытия трансферного окна подпишет новых игроков.
«Думаю,
что до закрытия трансферного окна ЦСКА кого-то приобретет. Им это жизненно
необходимо. Вытянуть весь сезон с текущим составом для них будет тяжело. В атакующую
линию им обязательно нужен игрок. И на позицию центрального защитника им
человек, мягко говоря, не помешал бы.
Игнашевичу уже 38 лет, и тут хочешь или нет, но уже физиологически будет сложно выдержать весь сезон. Березуцким по 35 лет. Все трое крайне возрастные футболисты, и еще неизвестно как поведёт себя организм под нагрузками в сезоне. Остается один Васин, а этого мало.
Ну и в нападение, хотя бы один человек им нужен обязательно. Если в центре полузащиты у армейцев всё нормально, то в атаке у них Витиньо и молодой Чалый - я уже и в прошлом году говорил что Чалому, на мой взгляд нужно больше доверять и давать игрового времени.
Ну
и плюс, нужно в эту линию какого-то забивного футболиста. На носу у ЦСКА Лига чемпионов,
и сейчас бросается в глаза то, что у них недобор качественных футболистов», -
цитирует Герасименко Rusfootball.info.
Напомним, что в первом туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Анжи» (3:1).
Матч
Голы
Васин 20 (0:1). Головин 49 (0:2). Маркелов 65 (1:2). Натхо 79 (1:3 - пен.).
Состав
Анжи: Солосин, Фибел, Мусалов, Полуяхтов, Брызгалов, Липартия (Мамтов, 56), Афонин, Гулиев (Данченко, 46), Карасёв, Яковлев (Кацаев, 68), Маркелов
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Дзагоев (Чалов, 64), Вернблум, Натхо (Кучаев, 83), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 88)
Предупреждения:
Яковлев, 41; Полуяхтов, 74; Данченко, 90 - Головин, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция