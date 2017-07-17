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Молодежное первенство. 1-й тур. «Локомотив» - «Арсенал», «Динамо» - «Спартак» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей первого тура молодежного первенства России.

Матч

Тосно (мол) - Уфа (мол) - 1:2 (0:0)

Голы

Кутлусурин 53 (0:1). Журавлёв 61 (0:2). Ярцев 77 (1:2).

Судья:

Павел Смирнов (Россия)

Место и дата

14 июля 11:00, СК Нова Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Урал (мол) - Ростов (мол) - 0:1 (0:0)

Судья:

Александр Самсонов (Россия)

Место и дата

14 июля 14:30, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция

Матч

Анжи (мол) - ЦСКА (мол) - 0:0

Место и дата

14 июля 19:00, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция

Матч

СКА-Хабаровск (мол) - Зенит (мол) - 2:1 (0:0)

Место и дата

15 июля 08:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

Матч

Ахмат (мол) - Амкар (мол) - 2:1 (0:0)

Место и дата

15 июля 14:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция

Матч

Рубин (мол) - Краснодар (мол) - 2:1 (0:0)

Место и дата

16 июля 11:30, Рубин, Онлайн-трансляция

Матч

Локомотив (мол) - Арсенал (мол)

Место и дата

17 июля 12:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо (мол) - Спартак (мол)

Место и дата

17 июля 16:00, Родина, Онлайн-трансляция

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