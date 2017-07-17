Молодежное первенство. 1-й тур. «Локомотив» - «Арсенал», «Динамо» - «Спартак» и другие матчи
Результаты матчей первого тура молодежного первенства России.
Матч
Тосно (мол) - Уфа (мол) - 1:2 (0:0)
Голы
Кутлусурин 53 (0:1). Журавлёв 61 (0:2). Ярцев 77 (1:2).
Судья:
Павел Смирнов (Россия)
Место и дата
14 июля 11:00, СК Нова Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Урал (мол) - Ростов (мол) - 0:1 (0:0)
Судья:
Александр Самсонов (Россия)
Место и дата
14 июля 14:30, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция
Матч
Анжи (мол) - ЦСКА (мол) - 0:0
Место и дата
14 июля 19:00, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция
Матч
СКА-Хабаровск (мол) - Зенит (мол) - 2:1 (0:0)
Место и дата
15 июля 08:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция
Матч
Ахмат (мол) - Амкар (мол) - 2:1 (0:0)
Место и дата
15 июля 14:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция
Матч
Рубин (мол) - Краснодар (мол) - 2:1 (0:0)
Место и дата
16 июля 11:30, Рубин, Онлайн-трансляция
Матч
Локомотив (мол) - Арсенал (мол)
Место и дата
17 июля 12:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 июля 16:00, Родина, Онлайн-трансляция