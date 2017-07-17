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День в истории. Япу Стаму исполнилось 45 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения голландский тренер, известный в прошлом футболист Яп Стам. Ему исполнилось 45 лет.

Выступал за «Зволле», «Камбюр», «Виллем II», ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Лацио», «Милан», «Аякс» и сборную Голландии. В составе ПСВ выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Голландии (дважды), в составе «Аякса» - Кубок и Суперкубок страны.

Вместе с «МЮ» Стам трижды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок. С «Лацио» голландец выиграл Кубок Италии. Бронзовый призер Евро-2000 и Евро-2004.

Сейчас является главным тренером английского «Рединга». Также работал в тренерском штабе «Зволле» и «Аякса», с которым стал чемпионом Голландии.

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