День в истории. Япу Стаму исполнилось 45 лет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня отмечает
день рождения голландский тренер, известный в прошлом футболист Яп Стам. Ему исполнилось
45 лет.
Выступал за «Зволле»,
«Камбюр», «Виллем II», ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Лацио», «Милан»,
«Аякс» и сборную Голландии. В составе ПСВ выиграл
чемпионат, Кубок и Суперкубок Голландии (дважды), в составе «Аякса» - Кубок и
Суперкубок страны.
Вместе с «МЮ» Стам
трижды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, Лигу чемпионов и
Межконтинентальный кубок. С «Лацио» голландец выиграл Кубок Италии. Бронзовый
призер Евро-2000 и Евро-2004.
Сейчас является
главным тренером английского «Рединга». Также работал в тренерском штабе «Зволле»
и «Аякса», с которым стал чемпионом Голландии.
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