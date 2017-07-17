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День в истории. 78 лет со дня рождения Валерия Воронина

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня исполнилось 78 лет со дня рождения бывшего полузащитника сборной СССР и московского «Торпедо» Валерия Воронина.

Всю карьеру (с 1958 по 1969 год) Воронин провел в «Торпедо». Вместе с командой он дважды стал чемпионом СССР, выиграл Кубок СССР. Дважды признавался лучшим футболистом СССР. В составе сборной СССР стал вице-чемпионом Европы 1964 года, занял четвертое место на ЧМ-1966.

После серьезной аварии в 1968 году Воронин начал злоупотреблять алкоголем. 19 мая в возрасте 19 мая 1984 года он умер. По официальному сообщению, Воронин погиб от  «удара тупым предметом (пивной кружкой) по голове в пьяной разборке». Ему было 44 года.

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