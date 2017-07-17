День в истории. 78 лет со дня рождения Валерия Воронина
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня исполнилось
78 лет со дня рождения бывшего полузащитника сборной СССР и московского «Торпедо»
Валерия Воронина.
Всю карьеру (с 1958
по 1969 год) Воронин провел в «Торпедо». Вместе с командой он дважды стал
чемпионом СССР, выиграл Кубок СССР. Дважды признавался лучшим футболистом СССР.
В составе сборной СССР стал вице-чемпионом Европы 1964 года, занял четвертое
место на ЧМ-1966.
После серьезной
аварии в 1968 году Воронин начал злоупотреблять алкоголем. 19 мая в возрасте 19
мая 1984 года он умер. По официальному сообщению, Воронин погиб от «удара тупым предметом (пивной кружкой)
по голове в пьяной разборке». Ему было 44 года.
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