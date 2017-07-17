Сборная Мексики обыграла Кюрасао и с первого места вышла в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч третьего тура группового турнира Кубка КОНКАКАФ между сборными
Кюрасао и Мексики завершился победой мексиканцев. Итоговый счет матча – 2:0.
В составе победителей отличились Анхель Сепульведа и Эдсон Альварес.
Мексиканцы набрали семь очков и заняли первое место в группе С. Сборная Кюрасао
не набрала ни одного очка и финишировала на последнем месте.
Кубок КОНКАКАФ
Группа С
3-й тур
Кюрасао – Мексика –
0:2
Голы: Сепульведа,
22, Альварес, 90.
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