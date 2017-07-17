Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная Мексики обыграла Кюрасао и с первого места вышла в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего тура группового турнира Кубка КОНКАКАФ между сборными Кюрасао и Мексики завершился победой мексиканцев. Итоговый счет матча – 2:0.

В составе победителей отличились Анхель Сепульведа и Эдсон Альварес. Мексиканцы набрали семь очков и заняли первое место в группе С. Сборная Кюрасао не набрала ни одного очка и финишировала на последнем месте.

Кубок КОНКАКАФ

Группа С

3-й тур

Кюрасао – Мексика – 0:2

Голы: Сепульведа, 22, Альварес, 90.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Главный тренер сборной Мексики дисквалифицирован на шесть матчейГлавный тренер сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио дисквалифицирован на шесть матчей за споры с арбитром во время матча за третье место на Кубке конфедераций с португальцами.Главный тренер сборной Мексики отстранен на шесть матчей за ругань в адрес арбитровГлавный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио получил шестиматчевую дисквалификацию за оскорбления в адрес судей во время матча за третье место Кубка конфедераций-2017 против Португалии.Станислав Черчесов: Акинфеев? Нужно поддержать человека либо вообще эту тему не затрагиватьГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре голкипера Игоря Акинфеева в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2).Девушки с полей. Самые красивые болельщицы главных матчей Кубка конфедерацийДевушки с полей. Самые красивые болельщицы главных матчей Кубка конфедераций«Советский спорт» собрал для вас фотографии самых привлекательных болельщиц с матча за 3-е место, а также финала Кубка конфедераций.Германия – победитель КК, 8-летний контракт Кузнецова с «Кэпиталз» и два золота Юлии Ефимовой во Франции. Главные новости утраГермания – победитель КК, 8-летний контракт Кузнецова с «Кэпиталз» и два золота Юлии Ефимовой во Франции. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.«Судья был не на высоте». Что говорили после матча Португалия – Мексика«Судья был не на высоте». Что говорили после матча Португалия – МексикаИгроки сборных Мексики и Португалии рассказали, что думают о слабом судействе, и о том, как правильно бить и отбивать пенальти.Рафаэль Маркес: На турнирах такого уровня должны работать более квалифицированные судьиЗащитник сборной Мексики Рафаэль Маркес рассказал, что думает о судействе в матче с Португалией.Руй Патрисиу: Справедливо победили МексикуВратарь сборной Португалии Руй Патрисиу заявил, что команда справедливо обыграла Мексику (2:1) в матче за третье место.Адриен Силва: Видел, как игроки «Порту» говорят с Очоа, подсказывали, куда буду бить пенальтиПолузащитник сборной Португалии Адриен Силва, принесший победу команде, рассказал, как ему удалось пробить голкипера сборной Мексики.Помощник главного тренера сборной Мексики: Могли забить два-три гола. Судейство? Не комментируюПомощник главного тренера сборной Мексики Хуберто Сьерра благодарит российский народ.Ринат Билялетдинов: Португальцы доказали, что и без Роналду являются очень классной командойБывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал матч за третье место на Кубке конфедерации между сборными Мексики и Португалии.Рауль Хименес: Подсказал Очоа, как португальцы пробьют пенальтиНападающий сборной Мексики Рауль Хименес рассказал, что подсказал голкиперу Гильермо Очоа, как будут бить пенальти португальские игроки.Фернанду Сантуш: Как я могу сказать, что команда играет лучше без лучшего игрока мира?Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш – о победе своей команды в матче за третье место Кубка конфедераций против Мексики (2:1).Гильермо Очоа: В чем-то проиграли из-за судьиЛучший игрок матча за третье место Кубка конфедераций вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа считает поражение от Португалии несправедливым.Очоа признан лучшим игроком матча за третье место на Кубке конфедерацийГолкипер сборной Мексики Гильермо Очоа был признан лучшим игроком матча за третье место на Кубке конфедераций.Без Роналду лучше? Три вывода по матчу Португалия – МексикаБез Роналду лучше? Три вывода по матчу Португалия – МексикаЧто из себя представляет Португалия без Роналду, что за маски носят мексиканские болельщики и кого хотел обмануть зенитовец Луиш Нету.Сборная Португалии обыграла Мексику и заняла третье место на Кубке конфедерацийСборная Португалии обыграла Мексику и заняла третье место на Кубке конфедерацийФутболисты сборной Португалии заняли третье место на Кубке конфедераций-2017, обыграв команду Мексики (2:1).Португалия – Мексика. Нету забил мяч в свои воротаЗащитник сборной Португалии и «Зенита» Луиш Нету отметился автоголом в матче за третье место Кубка Конедераций-2017 против Мексики.Португалия – Мексика - 2:1. Как это былоВ матче за третье место Кубка конфедераций сборная Португалии сыграет с командой Мексики.Португалия – Мексика. Нету выйдет в стартовом составеТренерский штаб сборной Португалии объявил состав на матч за третье место Кубка конфедераций-2017 против Мексики.
Водное поло
Российские ватерполистки обыграли гречанок на ЧМ по водным видам спорта
Футбол
Рамзан Кадыров: Шоу на «Ахмат-Арене» можно сравнить с церемонией открытия и закрытия ОИ
Футбол
Контракт Шомуродова с «Ростовом» рассчитан на четыре года
Футбол
Гаджи Гаджиев: После таких игр и поклонников у местной команды станет больше
все новости
Мексика
Мексикакалендарьстатистика