Валттери Боттас: Мне повезло с финишем на втором месте
Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас признался, что занять второе
место на Гран-при Великобритании ему помогла неудача представителя «Феррари»
Кими Райкконена. Напомним, что на автомобиле Райкконена за два круга до финиша
случился прокол шины.
«Команда разработала идеальную стратегию для нас с
Льюисом. Я начал гонку на шинах Soft и приближался к Кими. Честно говоря, я
находился слишком далеко от него. Вот почему мне повезло с финишем на втором
месте. Это неудача для Кими. Если брать во внимание все обстоятельства, то
победный дубль в Сильверстоуне означает идеальный уик-энд для «Мерседеса»
Мы добились невероятного результата. Машина вела себя
очень хорошо и была очень быстрой», - цитирует Боттаса Autosport.
Напомним, выиграл
гонку представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из «Торо
Россо» занял 15-е место.
Формула-1. Гран-при
Великобритании
1. Льюис Хэмилтон
(Mercedes AMG F1) — 1:37.212
2. Валттери Боттас
(Mercedes AMG F1) +14.063
3. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +36.570
4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +52.125
5. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1:05.955
6. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1:08.109
7. Себастьян Феттель
(Scuderia Ferrari) +1:33.989
8. Эстебан Окон (Force
India) +1 круг
9. Серхио Перес (Force
India) +1 круг
10. Фелипе Масса
(Williams) +1 круг
11. Стоффель Вандорн
(McLaren) +1 круг
12. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг
13. Ромен Грожан
(Haas) +1 круг
14. Маркус Эрикссон
(Sauber) +1 круг
15. Даниил Квят
(Scuderia Toro Rosso) +1 круг
16. Лэнс Стролл
(Williams) +1 круг
17. Паскаль Верляйн (Sauber) +1 круг
Сошли с дистанции:
Фернандо Алонсо
(McLaren) — 33-й круг
Карлос
Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) — 2-й круг
Джолион Палмер
(Renault Sport F1) — не стартовал.