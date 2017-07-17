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Валттери Боттас: Мне повезло с финишем на втором месте

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас признался, что занять второе место на Гран-при Великобритании ему помогла неудача представителя «Феррари» Кими Райкконена. Напомним, что на автомобиле Райкконена за два круга до финиша случился прокол шины.

«Команда разработала идеальную стратегию для нас с Льюисом. Я начал гонку на шинах Soft и приближался к Кими. Честно говоря, я находился слишком далеко от него. Вот почему мне повезло с финишем на втором месте. Это неудача для Кими. Если брать во внимание все обстоятельства, то победный дубль в Сильверстоуне означает идеальный уик-энд для «Мерседеса»

Мы добились невероятного результата. Машина вела себя очень хорошо и была очень быстрой», - цитирует Боттаса Autosport.

Напомним, выиграл гонку представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» занял 15-е место.

Формула-1. Гран-при Великобритании

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:37.212

2. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +14.063

3. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +36.570

4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +52.125

5. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1:05.955

6. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1:08.109

7. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +1:33.989

8. Эстебан Окон (Force India) +1 круг

9. Серхио Перес (Force India) +1 круг

10. Фелипе Масса (Williams) +1 круг

11. Стоффель Вандорн (McLaren) +1 круг

12. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг

13. Ромен Грожан (Haas) +1 круг

14. Маркус Эрикссон (Sauber) +1 круг

15. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1 круг

16. Лэнс Стролл (Williams) +1 круг

17. Паскаль Верляйн (Sauber) +1 круг

Сошли с дистанции:

Фернандо Алонсо (McLaren) — 33-й круг

Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) — 2-й круг

Джолион Палмер (Renault Sport F1) — не стартовал.

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