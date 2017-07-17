Кубок КОНКАКАФ. Мексика в 1/4 финала сыграет с Гондурасом, сборная США – с Сальвадором

«Клинсманна спасет только билет в Россию». Что не так со сборной США по футболу

Еще недавно сборная США Юргена Клинсманна обыгрывала команду Германии в товарищеском матче, однако после вылета с Кубка КОНКАКАФ разговоры об отставке немецкого тренера звучат все громче.