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Кубок КОНКАКАФ. Мексика в 1/4 финала сыграет с Гондурасом, сборная США – с Сальвадором

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Определились все четвертьфинальные пары Кубка КОНКАКАФ. Напомним, что турнир проходит в США.

Напомним, что в последнем матче группового турнира сборная Мексики обыграла команду Кюрасао – 2:0.

В 1/4 финала состоятся такие матчи: Мексика - Гондурас, США - Сальвадор, Канада - Ямайка, Коста-Рика - Панама. Игры намечены на 19 и 20 июля.

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