Кубок КОНКАКАФ. Мексика в 1/4 финала сыграет с Гондурасом, сборная США – с Сальвадором
Источник: «Советский спорт»Комментарии
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четвертьфинальные пары Кубка КОНКАКАФ. Напомним, что турнир проходит в США.
Напомним, что в
последнем матче группового турнира сборная Мексики обыграла команду Кюрасао –
2:0.
В 1/4 финала
состоятся такие матчи: Мексика - Гондурас, США - Сальвадор, Канада - Ямайка, Коста-Рика -
Панама. Игры намечены на 19 и 20 июля.
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