Кими Райкконен: Мы могли занять второе место, но у нас не было скорости, чтобы сражаться с Хэмилтоном
Пилот команды «Феррари» Кими Райкконен поделился впечатлениями после
Гран-при Великобритании. Напомним, что он занял третье место.
«Да, мы могли финишировать вторыми, но скорости для
того, чтобы сражаться с Льюисом, у нас не было. У нас впереди много работы.
Я провел хороший старт, но как только начал отставать
от лидера, шансов вернуться в борьбу уже не было. Я старался держаться за ним,
старался стабилизировать отставание, но нашей скорости оказалось недостаточно.
В конце гонки у меня был хороший запас над Боттасом,
но за два круга до финиша перед шестым поворотом от шины отлетел кусок резины.
Не думаю, что я на что-то наехал – до этого момента все шло нормально.
К счастью, я сумел достаточно быстро вернуться в
гараж. Мне снова не повезло. Такая же неудача постигла и Себастьяна [Феттеля]
уже на следующем круге», - цитирует Райкконена Autosport.
Напомним, выиграл
гонку представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из «Торо
Россо» занял 15-е место.
Формула-1. Гран-при
Великобритании
1. Льюис Хэмилтон
(Mercedes AMG F1) — 1:37.212
2. Валттери Боттас
(Mercedes AMG F1) +14.063
3. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +36.570
4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +52.125
5. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1:05.955
6. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1:08.109
7. Себастьян Феттель
(Scuderia Ferrari) +1:33.989
8. Эстебан Окон (Force
India) +1 круг
9. Серхио Перес (Force
India) +1 круг
10. Фелипе Масса
(Williams) +1 круг
11. Стоффель Вандорн
(McLaren) +1 круг
12. Кевин Магнуссен
(Haas) +1 круг
13. Ромен Грожан
(Haas) +1 круг
14. Маркус Эрикссон
(Sauber) +1 круг
15. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1 круг
16. Лэнс Стролл
(Williams) +1 круг
17. Паскаль Верляйн
(Sauber) +1 круг
Фернандо Алонсо
(McLaren) — 33-й круг
Карлос
Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) — 2-й круг
Джолион Палмер
(Renault Sport F1) — не стартовал.