Кими Райкконен: Мы могли занять второе место, но у нас не было скорости, чтобы сражаться с Хэмилтоном

Пилот команды «Феррари» Кими Райкконен поделился впечатлениями после Гран-при Великобритании. Напомним, что он занял третье место.

«Да, мы могли финишировать вторыми, но скорости для того, чтобы сражаться с Льюисом, у нас не было. У нас впереди много работы.

Я провел хороший старт, но как только начал отставать от лидера, шансов вернуться в борьбу уже не было. Я старался держаться за ним, старался стабилизировать отставание, но нашей скорости оказалось недостаточно.

В конце гонки у меня был хороший запас над Боттасом, но за два круга до финиша перед шестым поворотом от шины отлетел кусок резины. Не думаю, что я на что-то наехал – до этого момента все шло нормально.

К счастью, я сумел достаточно быстро вернуться в гараж. Мне снова не повезло. Такая же неудача постигла и Себастьяна [Феттеля] уже на следующем круге», - цитирует Райкконена Autosport.

Напомним, выиграл гонку представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» занял 15-е место.

Формула-1. Гран-при Великобритании

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:37.212

2. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +14.063

3. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +36.570

4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +52.125

5. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1:05.955

6. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1:08.109

7. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +1:33.989

8. Эстебан Окон (Force India) +1 круг

9. Серхио Перес (Force India) +1 круг

10. Фелипе Масса (Williams) +1 круг

11. Стоффель Вандорн (McLaren) +1 круг

12. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг

13. Ромен Грожан (Haas) +1 круг

14. Маркус Эрикссон (Sauber) +1 круг

15. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1 круг

16. Лэнс Стролл (Williams) +1 круг

17. Паскаль Верляйн (Sauber) +1 круг

Сошли с дистанции:

Фернандо Алонсо (McLaren) — 33-й круг

Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) — 2-й круг

Джолион Палмер (Renault Sport F1) — не стартовал.