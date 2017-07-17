«Ахмат» одержал первую победу под новым названием, Биглия перешел в «Милан», российские регбисты стали чемпионами Европы. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать
день с главных новостей утра понедельника.
1. «Ахмат» обыграл
«Амкар» в первом туре чемпионата России со счетом 1:0. Это первая победа
грозненского клуба после смены названия (ранее назывался «Терек»).
2. «Милан» продолжает усиливаться. Команду пополнил аргентинский
полузащитник Лукас Биглия.
3. Сборная России стала чемпионом Европы по регби-7.
4. Вернемся к матчу «Ахмат» - «Амкар». Открывал его
Роналдиньо, который заявил, что для игры в РФПЛ он уже староват.
5. Сборная Мексики обыграла Кюрасао на Кубке КОНКАКАФ со
счетом 2:0 и с первого место вышла в четвертьфинал.
6. В другом матче сборные Ямайки и Сальвадора сыграли вничью
(1:1). Обе команды вышли в следующую стадию.
7. Волейболистки сборной России уступили команде
Нидерландов на мировом Гран-при.
8. Российские ватерполистки обыграли Грецию на чемпионате
мира по водным видам спорта.
9. Чешская теннисиста Каролина Плишкова возглавила рейтинг WTA.
10. Бывший защитник «Зенита» Эсекиэль Гарай может перейти в
«Ювентус».
Цитата дня: Рамзан Кадыров: Шоу на «Ахмат-Арене» можно
сравнить с церемонией открытия и закрытия ОИ
Текст дня: Новый лидер «Зенита». Михаил Борзыкин – о дебюте Паредеса
Именинник дня: Яп Стам. Также сегодня годовщина со дня
рождения покойных Хуана Антонио Самаранча и Валерия Воронина.