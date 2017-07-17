Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ахмат» одержал первую победу под новым названием, Биглия перешел в «Милан», российские регбисты стали чемпионами Европы. Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.

1. «Ахмат» обыграл «Амкар» в первом туре чемпионата России со счетом 1:0. Это первая победа грозненского клуба после смены названия (ранее назывался «Терек»).

2. «Милан» продолжает усиливаться. Команду пополнил аргентинский полузащитник Лукас Биглия.

3. Сборная России стала чемпионом Европы по регби-7.

4. Вернемся к матчу «Ахмат» - «Амкар». Открывал его Роналдиньо, который заявил, что для игры в РФПЛ он уже староват.

5. Сборная Мексики обыграла Кюрасао на Кубке КОНКАКАФ со счетом 2:0 и с первого место вышла в четвертьфинал.

6. В другом матче сборные Ямайки и Сальвадора сыграли вничью (1:1). Обе команды вышли в следующую стадию.

7. Волейболистки сборной России уступили команде Нидерландов на мировом Гран-при.

8. Российские ватерполистки обыграли Грецию на чемпионате мира по водным видам спорта.

9. Чешская теннисиста Каролина Плишкова возглавила рейтинг WTA.

10. Бывший защитник «Зенита» Эсекиэль Гарай может перейти в «Ювентус».

Цитата дня: Рамзан Кадыров: Шоу на «Ахмат-Арене» можно сравнить с церемонией открытия и закрытия ОИ

Текст дня: Новый лидер «Зенита». Михаил Борзыкин – о дебюте Паредеса

Именинник дня: Яп Стам. Также сегодня годовщина со дня рождения покойных Хуана Антонио Самаранча и Валерия Воронина.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Герасименко: До закрытия трансферного окна ЦСКА кого-то приобретет. Им это жизненно необходимоБывший нападающий сборной России Алексей Герасименко считает, что ЦСКА до закрытия трансферного окна подпишет новых игроков.Алексей Герасименко: «СКА-Хабаровск» будет трепать нервы всей премьер-лигеБывший нападающий сборной России Алексей Герасименко поделился впечатлениями после матча первого тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» - «Зенит». Напомним, что «Зенит» победил со счетом 2:0.Карл-Хайнц Румменигге: Алексис Санчес не перейдет в «Баварию»Форвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес не станет игроком «Баварии». Об этом заявил председатель правления чемпионов Германии Карл-Хайнц Румменигге.«Челси» хочет приобрести ОбамеянгаФорвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.Гарай может перейти в «Ювентус»Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай может стать игроком «Ювентуса». Об этом сообщают итальянские СМИ.Рамзан Кадыров: Шоу на «Ахмат-Арене» можно сравнить с церемонией открытия и закрытия ОИГлава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от победы «Ахмата» над «Амкаром» (1:0) в матче первого тура чемпионата России.Леонид Кучук: Считаю болельщиков «Ростова» и команду своей семьейГлавный тренер «Ростова» Леонид Кучук обратился к болельщикам желто-синих на презентации новичков, которая сегодня состоялась в южной столице.Контракт Шомуродова с «Ростовом» рассчитан на четыре годаСтали известны подробности контракта форварда Эльдора Шомуродова с «Ростовом».Гаджи Гаджиев: После таких игр и поклонников у местной команды станет большеГлавный тренер «Амкара» прокомментировал поражение от «Ахмата» (0:1) в матче первого тура чемпионата России.Роналдиньо: Я слишком стар для того, чтобы возобновить карьеру в РоссииЗнаменитый бразильский полузащитник Роналдиньо сказал, что он хотел бы еще раз побывать России, но в качестве действующего футболиста. 17 июля он открывал матч первого тура чемпионата России «Ахмат» - «Амкар» (1:0).Олег Кононов: Хотим в каждой игре показывать, что достойны выступать на серьезном уровнеГлавный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от победы над «Амкаром» (1:0) в матче первого тура чемпионата России.Тесак на просмотре в «Гомеле»Словацкий защитник Лукаш Тесак прибыл на просмотр в «Гомель». Об этом сообщает football.by.На глазах у Роналдиньо и Тимати. «Ахмат» обыграл «Амкар», но с большим вопросомНа глазах у Роналдиньо и Тимати. «Ахмат» обыграл «Амкар», но с большим вопросомГрозненский «Ахмат» победил в первом матче после смены названия. В дебютном туре РФПЛ-2017/18 был бит пермский «Амкар» (1:0).Рыбус перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛРыбус перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.РФПЛ. 1-й тур. «Рубин» проиграл «Краснодару», «Ахмат» обыграл «Амкар» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему внимаю результаты матчей первого тура Российский футбольной премьер лиги.«Ахмат» переиграл «Амкар» в первом туре чемпионата РоссииВ рамках первого тура чемпионата России «Ахмат» на домашнем стадионе обыграл «Амкар» со счетом 1:0.«Милан» объявил о переходе полузащитника «Лацио» БиглииПолузащитник «Лацио» Лукас Биглия продолжит карьеру в «Милане», сообщает официальный сайт «россонери».Не все и не сразу. «Рубин» в седьмой раз подряд не победил на старте сезонаНе все и не сразу. «Рубин» в седьмой раз подряд не победил на старте сезона«Рубин» не показал внятной игры и допустил роковые ошибки в обороне в игре первого тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).Сергей Рыжиков: «Краснодар» использовал наши ошибкиГолкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал домашнее поражение команды от «Краснодара» в первом туре РФПЛ.Юрий Газинский: У «Рубина» Бердыева все еще впередиПолузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал выездную победу своей команды над «Рубином» (2:1).
Футбол
Гарай может перейти в «Ювентус»
Водное поло
Российские ватерполистки обыграли гречанок на ЧМ по водным видам спорта
Футбол
Рамзан Кадыров: Шоу на «Ахмат-Арене» можно сравнить с церемонией открытия и закрытия ОИ
Футбол
Контракт Шомуродова с «Ростовом» рассчитан на четыре года
все новости
Милан
Миланкалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Ахмат
Ахматкалендарьстатистика
Лукас Биглия
Лукас Биглиявсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы