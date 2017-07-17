«Ахмат» одержал первую победу под новым названием, Биглия перешел в «Милан», российские регбисты стали чемпионами Европы. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.

1. «Ахмат» обыграл «Амкар» в первом туре чемпионата России со счетом 1:0. Это первая победа грозненского клуба после смены названия (ранее назывался «Терек»).

2. «Милан» продолжает усиливаться. Команду пополнил аргентинский полузащитник Лукас Биглия.



3. Сборная России стала чемпионом Европы по регби-7.



4. Вернемся к матчу «Ахмат» - «Амкар». Открывал его Роналдиньо, который заявил, что для игры в РФПЛ он уже староват.



5. Сборная Мексики обыграла Кюрасао на Кубке КОНКАКАФ со счетом 2:0 и с первого место вышла в четвертьфинал.



6. В другом матче сборные Ямайки и Сальвадора сыграли вничью (1:1). Обе команды вышли в следующую стадию.



7. Волейболистки сборной России уступили команде Нидерландов на мировом Гран-при.



8. Российские ватерполистки обыграли Грецию на чемпионате мира по водным видам спорта.



9. Чешская теннисиста Каролина Плишкова возглавила рейтинг WTA.



10. Бывший защитник «Зенита» Эсекиэль Гарай может перейти в «Ювентус».



Цитата дня: Рамзан Кадыров: Шоу на «Ахмат-Арене» можно сравнить с церемонией открытия и закрытия ОИ



Текст дня: Новый лидер «Зенита». Михаил Борзыкин – о дебюте Паредеса

Именинник дня: Яп Стам. Также сегодня годовщина со дня рождения покойных Хуана Антонио Самаранча и Валерия Воронина.





