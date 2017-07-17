Ван Гинкел продлил контракт с «Челси» и будет выступать в аренде за ПСВ
Источник: ФК «Челси»Комментарии
Полузащитник «Челси» Марко ван Гинкел продлил действующий
контракт. Об этом сообщает официальный сайт чемпионов Англии.
При этом также сообщается, что игрок согласовал условия
аренды в ПСВ. За голландский клуб он будет выступать до конца следующего сезона.
Контракт же игрока с «Челси» продлен до лета 2020 года.
В прошедшем сезоне 24-летний Марко ван Гинкел также играл в
аренде за ПСВ. В 15 матчах за команду он забил семь мячей при четырех голевых
передачах.
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