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Ван Гинкел продлил контракт с «Челси» и будет выступать в аренде за ПСВ

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Полузащитник «Челси» Марко ван Гинкел продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт чемпионов Англии.

При этом также сообщается, что игрок согласовал условия аренды в ПСВ. За голландский клуб он будет выступать до конца следующего сезона. Контракт же игрока с «Челси» продлен до лета 2020 года.

В прошедшем сезоне 24-летний Марко ван Гинкел также играл в аренде за ПСВ. В 15 матчах за команду он забил семь мячей при четырех голевых передачах.

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