Федерер поднялся на третье место в рейтинге ATP

Победитель Уимблдонского турнира Роджер Федерер поднялся на третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Об этом сообщает официальный сайт ATP.

Напомним, в минувшее воскресенье швейцарец стал 8-кратным победителем турнира, обыграв в финале Марина Чилича из Хорватии.

Отмечается, что спортсмен поднялся в рейтинге на две строчки и сместил с третьего места своего соотечественника Станисласа Вавринку, который теперь занимает пятое место.

Лучший из россиян в рейтинге – Карен Хачанов (33-я строчка), Андрей Рублев поднялся на 21 строчку и теперь идет на 74-м месте.

Рейтинг ATP, версия от 17 июля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 7750 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7465,

3 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545,

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6325,

5 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 6140,

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 5075,

7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030,

8 (9). Кэй Нисикори (Япония) — 3740,

9 (7). Милош Раонич (Канада) — 3310,

10 (11). Григор Димитров (Болгария) - 3160...

33 (34). Карен Хачанов (Россия) — 1249…

49 (49). Даниил Медведев (Россия) — 902…

74 (95). Андрей Рублев (Россия) — 647…

76 (82). Михаил Южный (Россия) — 640…

88 (76). Андрей Кузнецов (Россия) — 596…

92 (98). Евгений Донской (Россия) — 562.