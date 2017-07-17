Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Федерер поднялся на третье место в рейтинге ATP

Источник:  ATPКомментарии

Победитель Уимблдонского турнира Роджер Федерер поднялся на третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Об этом сообщает официальный сайт ATP.

Напомним, в минувшее воскресенье швейцарец стал 8-кратным победителем турнира, обыграв в финале Марина Чилича из Хорватии.

Отмечается, что спортсмен поднялся в рейтинге на две строчки и сместил с третьего места своего соотечественника Станисласа Вавринку, который теперь занимает пятое место.

Лучший из россиян в рейтинге – Карен Хачанов (33-я строчка), Андрей Рублев поднялся на 21 строчку и теперь идет на 74-м месте.

Рейтинг ATP, версия от 17 июля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 7750 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7465,
3 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545,
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6325,
5 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 6140,
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 5075,
7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030,
8 (9). Кэй Нисикори (Япония) — 3740,
9 (7). Милош Раонич (Канада) — 3310,
10 (11). Григор Димитров (Болгария) - 3160...
33 (34). Карен Хачанов (Россия) — 1249…
49 (49). Даниил Медведев (Россия) — 902…
74 (95). Андрей Рублев (Россия) — 647…
76 (82). Михаил Южный (Россия) — 640…
88 (76). Андрей Кузнецов (Россия) — 596…
92 (98). Евгений Донской (Россия) — 562.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Халеп снова возглавила Чемпионскую гонку WTA, победительница Уимблдона Мугуруса – 3-яСимона Халеп из Румынии вернулась на первое место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает официальный сайт организации.Как стать легендой. Федерер – 8-кратный чемпион УимблдонаКак стать легендой. Федерер – 8-кратный чемпион УимблдонаРоджер Федерер опять переписал историю. Он и так был величайшим. Теперь сделал еще один шаг к тому, чтобы остаться таким на века.Маррей и Хингис выиграли Уимблдонский турнир в микстеШвейцарка Мартина Хингис и британец Джейми Маррей выиграли Уимблдонский теннисный турнир в миксте.ФИФА поздравила Федерера с восьмой победой на УимблдонеМеждународная федерация футбола (ФИФА) в своем официальном твиттере поздравила швейцарского теннисиста Роджера Федерера с победой на Уимблдоне.Елена Веснина: За все время, что мы выступаем в паре с Макаровой, это был один из лучших наших матчейРоссийская теннисистка Елена Веснина, вместе с Екатериной Макаровой выигравшая Уимблдон в парном разряде, рассказала, как удалось в финале обыграть Чань Хаочин и Монику Никулеску со счетом 6:0, 6:0.Евгений Кафельников: Только сам Федерер способен ответить на вопрос, сколько он еще может играть на таком уровнеДвукратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников прокомментировал восьмую победу в карьере швейцарца Роджера Федерера на Уимблдонском теннисном турнире.Веснина сфотографировалась с Федерером и поздравила его с 8-м титулом УимблдонаРоссийская теннисистка Елена Веснина выложила в своем аккаунте Instagram совместное фото со швейцарцем Роджером Федерером.Елена Лиховцева: В самый важный момент Мугуруса собралась и справилась с волнениемЧетырехкратная финалистка турниров Большого шлема в парном разряде Елена Лиховцева прокомментировала победу испанки Гарбинье Мугурусы на Уимблдоне-2017.Елена Лиховцева: Веснина и Макарова - очень хорошая, сыгранная параЧетырехкратная финалистка турниров Большого шлема в парном разряде Елена Лиховцева прокомментировала победу Елены Весниной и Екатерины Макаровой на Уимблдоне-2017.Роджер Федерер: Этот Уимблдон для меня - настоящая магияРоджер Федерер прокомментировал свою победу на Уимблдоне-2017.Роджер Федерер на Уимблдоне-2017 не проиграл ни одного сетаРоджер Федерер стал автором уникального достижения на Уимблдоне-2017.Федерер разгромил Чилича в финале Уимблдона35-летний швейцарец Роджер Федерер в восьмой раз за карьеру стал победителем Уимблдонского турнира.«Мы решили им ничего не отдавать!». Как Веснина и Макарова выиграли Уимблдон«Мы решили им ничего не отдавать!». Как Веснина и Макарова выиграли УимблдонЕлена Веснина и Екатерина Макарова «под ноль» выиграли финал Уимблдона и завоевали третий на двоих парный титул «Большого шлема».Виталий Мутко: Веснина и Макарова, на мой взгляд, являются одной из сильнейших пар в миреВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился впечатлениями от победы Елены Весниной и Екатерины Макаровой на Уимблдонском турнире.Веснина и Макарова выиграли Уимблдон в парном разрядеВеснина и Макарова выиграли Уимблдон в парном разрядеРоссийские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова в финале Уимблдона в парном разряде обыграли дуэт китаянки Хаочин Чань с румынкой Моникой Никулеску со счетом 6:0, 6:0.Испанская сказка. Гарбина Мугуруса – чемпионка УимблдонаИспанская сказка. Гарбина Мугуруса – чемпионка УимблдонаИспанка Гарбина Мугуруса, победив в финале Венус Уильямс, выиграла свой второй турнир «Большого шлема».Винус Уильямс: Я отдала все силы в финале, но Мугуруса сыграла на невероятном уровне (видео)37-летняя американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала свое поражение в финале Уимблдона-2017 от испанки Гарбинье Мугурусы.Гарбинье Мугуруса: Серена Уильямс сказала мне, что когда-нибудь я выиграю Уимблдон. Этот день настал (видео)23-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свою победу на Уимблдоне-2017.Мугуруса впервые выиграла Уимблдон, победив Винус УильямсИспанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла американку Винус Уильямс в финале Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде.Роджер Федерер: Мне нравится творить историю на УимблдонеПобедитель 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Роджер Федерер поделился ожиданиями от финала Уимблдона-2017.
Теннис
Плишкова возглавила рейтинг WTA, Кузнецова – 8-я, Шарапова – 171-я
Футбол
Карл-Хайнц Румменигге: Алексис Санчес не перейдет в «Баварию»
Футбол
«Челси» хочет приобрести Обамеянга
Футбол
Том Хаддлстоун сменил «Халл Сити» Слуцкого на «Дерби Каунти» (фото)
все новости
Карен Хачанов
Карен Хачановвсе новости
Роджер Федерер
Роджер Федерервсе новости
Wimbledon
Wimbledonтаблицакалендарьстатистикатексты/новости