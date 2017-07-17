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Ибрагимович намерен вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  The SunКомментарии

Форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович отказался от переезда в MLS. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на The Sun.

Согласно источнику, 35-летний нападающий планирует вернуться в «Манчестер Юнайтед», цвета которого он защищал в минувшем сезоне.

Ранее сообщалось, что игрок получил предложение от «Лос-Анджелес Гэлакси», который готов платить ему 7,7 млн долларов в год. Таким образом, Златан мог стать самым высокооплачиваемым футболистом лиги.

По информации СМИ, «МЮ» подпишет контракт с нападающим в январе 2018 года. Именно тогда Ибрагимович должен вернуться в строй после травмы колена.

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