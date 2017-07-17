Генич оценил игру Паредеса в первом официальном матче за «Зенит»
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич – об игре «Зенита» в 1-м туре РФПЛ. Накануне питерский клуб обыграл на выезде «СКА-Хабаровск» (2:0).
«Что-то Ерохин совсем плох в первом тайме. Зато очень приятное впечатление производит Паредес! Вот он хорош», – написал Генич на своей странице в Twitter.
Что-то Ерохин совсем плох в первом тайме😒— Константин Генич (@GenichK) 16 июля 2017 г.
Зато очень приятное впечатление производит Паредес! Вот он хорош👍🏻⚽️— Константин Генич (@GenichK) 16 июля 2017 г.
Напомним, аргентинец перебрался в команду Роберто Манчини этим летом из «Ромы».
Матч
СКА-Хабаровск - Зенит - 0:2 (0:0)
Голы
Кузяев 52 (0:1). Кокорин 81 (0:2).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Пуцко, Гришко, Эдиев, Черевко (Савичев, 74), Дедечко, Баляйкин (Друзин, 90), Казанков (Федотов, 85), Лескано, Корян, Никифоров
Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Нету, Паредес, Шатов (Эрнани, 90), Жулиано (Дриусси, 74), Ерохин (Кузяев, 46), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Казанков, 42 - Ерохин, 30; Смольников, 41; Кокорин, 67; Кузяев, 85
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция