Халеп снова возглавила Чемпионскую гонку WTA, победительница Уимблдона Мугуруса – 3-я
Симона Халеп из Румынии вернулась на первое место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает официальный сайт организации.
Напомним, спортсменка дошла до четвертьфинала Уимблдонского турнира, и этот результат позволил ей опередить в списке новую первую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии. При этом поражение в 1/4 финала Уимблдона лишило румынку шансов самой возглавить рейтинг WTA.
Победительница турнира Гарбинье Мугуруса из Испании поднялась с десятого на третье место в Гонке, а финалистка турнира американка Винус Уильямс — с восьмой на четвертую строчку.
Добавим, что рывок в 32 позиции совершила полуфиналистка Уимблдона Магдалена Рыбарикова из Словакии, поднявшаяся с 50-й на 18-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA, версия от 17 июля:
1 (2). Симона Халеп (Румыния) — 4020 очков,
2 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 3827,
3 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3793,
4 (8). Винус Уильямс (США) — 3667,
5 (3). Элина Свитолина (Украина) — 3570,
6 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 3455,
7 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 3362,
8 (4). Каролина Возняцки (Дания) — 3216,
9 (6). Кристина Младенович (Франция) — 2837,
10 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 2585,
11 (12). Елена Веснина (Россия) — 1725,
12 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1707…
32 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 1023…
51 (47). Наталья Вихлянцева (Россия) — 740,
52 (53). Екатерина Макарова (Россия) — 739…
70 (70). Евгения Родина (Россия) — 586…
72 (60). Екатерина Александрова (Россия) — 582…
120 (110). Мария Шарапова (Россия) — 310.