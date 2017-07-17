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Алексей Сорокин: Не соглашусь с Роналду, газон в Петербурге вполне достойного качества

Источник:  «Известия»Комментарии

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин прокомментировал заявление капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, который остался недоволен состоянием газона на стадионе «Санкт-Петербург».

«При всем уважении к Роналду, я не могу согласиться с ним по этому вопросу. Газон был вполне достойного качества. Плюс надо учитывать, что его недавно уложили, что он перетерпел не только игры, но и церемонию открытия, когда в один момент на поле находится до тысячи человек. При этом нельзя сказать, что он пришел в негодность. 

При подготовке к ЧМ-2018 на состоянии полей будет сделан отдельный акцент. Мы обсуждали этот вопрос на координационном совете во главе с Виталием Мутко. Причем речь шла не только о 12 стадионах, но и о тренировочных базах и предматчевых тренировочных площадках», — цитируют Сорокина «Известия».

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