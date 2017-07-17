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Константин Лепехин: Для Манчини все игроки «Зенита» находятся в равных условиях

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин высказался о первом официальном матче питерской команды под руководством Роберто Манчини. Накануне клуб обыграл на выезде «СКА-Хабаровск» (2:0) в 1-м туре РФПЛ.

«Объективную оценку давать рано, но уже можно сказать, что команда будет бороться за чемпионство. «Зенит» не стал слабее, чем был раньше. При этом сине-бело-голубые будут прибавлять с каждой игрой, потому что идет формирование новой команды. Что-то особенное в глаза не бросилось. В футболе вообще что-то новое трудно увидеть. Исполнители стали другие. В тактической схеме если что-то изменится, мы увидим это туров через пять-шесть.

Я не обращал внимания на то, каким составом команда играла на сборах. Думаю, что все футболисты, которые сейчас находятся в обойме, для Манчини в равной степени являются игроками стартового состава. Но спустя какое-то время итальянец наверняка определится с основой. Сейчас же – все в равных условиях. В этом, пожалуй, большой плюс Манчини.

Паредес демонстрирует очень уверенную игру и однозначно принесет пользу «Зениту». Ерохина мы знаем. На мой взгляд, он сыграл в своем ключе. Ничего феерического не сделал. Однако провалов каких-то у него тоже не было», – цитирует Лепехина «Спорт уик-энд».

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