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«Реал» продаст Бэйла ради покупки Мбаппе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Sunday Express, мадридский «Реал» готов продать полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла.

Согласно источнику, на вырученные средства клуб собирается оформить трансфер 18-летнего нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что на валлийца претендует ряд клубов из АПЛ, а также «ПСЖ», однако, он готов составить конкуренцию французскому игроку.

Напомним, Бэйл перешел в стан «сливочных» в 2013 году из «Тоттенхэма». За это время футболист помог команде выиграть чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов (3 раза), Суперкубок УЕФА (2) и клубный чемпионат мира (2).

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