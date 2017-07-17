Финалист Уимблдона Чилич вышел на 5-е место в Чемпионской гонке ATP
Хорватский теннисист Марин Чилич вошел в первую пятерку Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Напомним, спортсмен вышел в финал Уиблдонского турнира, где уступил представителю Швейцарии Роджеру Федереру.
Отмечается, что теннисист поднялся в рейтинге на шесть позиций и теперь занимают пятую строчку. Ощутимый рывок совершил один из полуфиналистов Уимблдонского турнира Томаш Бердых из Чехии, который прибавил 9 позиций и вошел в топ-10 Гонки.
Чемпионская гонка ATP, версия от 17 июля:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7095 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545,
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3345,
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3150,
5 (11). Марин Чилич (Хорватия) - 2905,
6 (5). Александр Зверев (Германия) — 2710,
7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 2585,
8 (7). Энди Маррей (Великобритания) — 2290,
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 1925,
10 (19). Томаш Бердых (Чехия) — 1905…
35 (37). Карен Хачанов (Россия) — 785…
44 (45). Даниил Медведев (Россия) — 637…
53 (67). Андрей Рублев (Россия) — 523…
94 (87). Евгений Донской (Россия) — 374,
95 (88). Андрей Кузнецов (Россия) — 366.