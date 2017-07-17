«Рома» предложила «Лестеру» 30 миллионов за Мареза
Источник: France FootballКомментарии
«Рома» сделала
улучшенное предложение «Лестеру» о переходе полузащитника Рияда Мареза,
сообщает France Football.
Новый спортивный директор вице-чемпионов Италии Мончи считает 26-летнего игрока сборной Алжира главной трансферной целью клуба. В этой связи «Рома» увеличила первое предложение по Марезу до 30 миллионов евро.
Напомним, по окончании минувшего сезона Марез заявил, что рассчитывает покинуть «Лестер». На полузащитника также претендуют английские «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Добавим, что Марез был признан лучшим игроком премьер-лиги в сезоне 2015/2016, когда «Лестер» стал чемпионом Англии.
В минувшем чемпионате на его счету шесть голов и четыре голевые передачи в 36 матчах.
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