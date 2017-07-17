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Светлана Колесниченко: Мы должны были прочувствовать «весь этот джаз» и заворожить судей

Источник:  «Российская газета»Комментарии

11-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко рассказала о программе «Джаз», под которую она вместе с Александрой Пацкевич выиграла золото чемпионата мира в Будапеште в технической программе дуэтов.

«Эта программа была поставлена для Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной к Олимпиаде. Но они решили ее не делать в Рио. Все было готово, так что у нас появился шанс хорошо показать программу.

Мы, естественно, смотрели фильм, чтобы вжиться в образы. Мы должны были прочувствовать «весь этот джаз» и заворожить судей. Как говорила наш тренер Татьяна Данченко, побольше сексуальности», – приводит «Российская газета» слова Колесниченко.

Напомним, ранее на чемпионате мира в Будапеште 23-летняя синхронистка выиграла золото в технической программе солисток.

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