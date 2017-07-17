Английский фанат набил лицо Ляказетта на ягодице (фото)

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Twitter, фанат лондонского «Арсенала» набил на ягодице татуировку с изображением нападающего Александра Лаказетта.

Болельщик сдержал обещание, которое он дал 30 июня. Тогда он заявил, что сделает наколку, если игрок перейдет в «Арсенал».

В комментариях под фотографией пользователи пошутили, что изображенный на тату футболист больше похож на нападающего «Дерби Каунти» Даррена Бента.

Напомним, француз пополнил ряды «пушкарей» 5 июля из «Лиона».