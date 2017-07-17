Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо (мол)- : -Спартак (мол)
Водное поло  Япония- : -Россия
Футбол  Италия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Английский фанат набил лицо Ляказетта на ягодице (фото)

Источник:  Лента.РуКомментарии

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Twitter, фанат лондонского «Арсенала» набил на ягодице татуировку с изображением нападающего Александра Лаказетта.

Болельщик сдержал обещание, которое он дал 30 июня. Тогда он заявил, что сделает наколку, если игрок перейдет в «Арсенал».

В комментариях под фотографией пользователи пошутили, что изображенный на тату футболист больше похож на нападающего «Дерби Каунти» Даррена Бента.

Напомним, француз пополнил ряды «пушкарей» 5 июля из «Лиона».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бывший игрок «Арсенала»: Венгер должен потребовать за Санчеса АгуэроБывший игрок «Арсенала»: Венгер должен потребовать за Санчеса АгуэроБывший полузащитник лондонского «Арсенала» Пол Мерсон высказался о возможном трансфере Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити».Карл-Хайнц Румменигге: Алексис Санчес не перейдет в «Баварию»Форвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес не станет игроком «Баварии». Об этом заявил председатель правления чемпионов Германии Карл-Хайнц Румменигге.«Ювентус» заплатит «Арсеналу» за Войцеха Щесны 9 миллионов евроСтали известны подробности предстоящего перехода вратаря сборной Польши Войцеха Щесны из «Арсенала» в «Ювентус».Арсен Венгер: Санчес останется в «Арсенале»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер уверен в том, что форвард сборной Чили Алексис Санчес продолжит карьеру в его команде.Войцех Щесны станет вратарем «Ювентуса»Польский голкипер Войцех Щесны продолжит карьеру в туринском «Ювентусе», сообщает Sky Sport Italia.Ляказетт забил первый гол за «Арсенал» (видео)Сегодня, 13 июля, лондонский «Арсенал» в рамках предсезонного турне по Австралии обыграл «Сидней» со счетом 2:0.Месут Озил: Чувствую себя хорошо в «Арсенале»Полузащитник «Арсенала» Месут Озил заявил, что хочет надолго остаться в лондонском клубе.«Барселона» по инициативе Вальверде отказалась от возвращения БельеринаКак сообщает Sports.es, «Барселона» выбыла из борьбы за защитника сборной Испании Эктора Бельерина.Ляказетт будет выступать за «Арсенал» под номером 9Как сообщает пресс-служба «Арсенала», новичок лондонского клуба Александр Ляказетт определился с игровым номером.«Эвертон» собирается заменить Лукаку форвардом «Арсенала»Руководство «Эвертона» приступило к поискам замены Ромелу Лукаку, который накануне подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед».«Арсенал» включился в борьбу за защитника «Саутгемптона» ван Дейка«Арсенал» пополнил список ведущих английских клубов, которые хотят видеть в своих рядах защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка, сообщает The Sun.Звездная Коломбиана. Куда податься Хамесу Родригесу?Звездная Коломбиана. Куда податься Хамесу Родригесу?Полузащитник «Реала» Хамес Родригес намерен покинуть Мадрид. «Советский спорт» - о вариантах продолжения карьеры звездного колумбийца.Хавбек «Интера», на которого претендуют «Спартак» и «Зенит», может перейти в «Арсенал»Наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заинтересован в услугах полузащитника сборной Хорватии Марцело Брозовича. Об этом сообщает ESPN.«Лестер» готов продать Мареза «Арсеналу» за 50 миллионов фунтовПолузащитник «Лестера» и сборной Алжира Рияд Марез может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».Крэйг Шекспир: Марез не будет играть в «Лестере», если не докажет свою лояльностьГлавный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир заявил, что полузащитник Рияд Марез, заявивший о желании сменить клубную прописку, может быть лишен игровой практики.Месут Озил: Рад, что в «Арсенале» теперь есть форвард уровня ЛяказеттаПолузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал переход в команду нападающего «Лиона» Александра Ляказетта.Алексис Санчес окончательно решил перейти в «Манчестер Сити» на Кубке конфедерацийНападающий «Арсенала» Алексис Санчес принял окончательное решение продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает El Mercurio.«Монако» отказывается продавать Лемара в «Арсенал»«Монако» намерен отклонить второе предложение о трансфере хавбека Тома Лемара, выдвинутое лондонским «Арсеналом».Гранит Джака женилсяПолузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака женился на своей девушке Леоните Лекай.Санчес требует от «Арсенала» 400 тысяч долларов в неделюНападающий сборной Чили Алексис Санчес продолжает вести переговоры с лондонским «Арсеналом» о продлении контракта.
Футбол
Константин Лепехин: Для Манчини все игроки «Зенита» находятся в равных условиях
Футбол
Алексей Сорокин: Не соглашусь с Роналду, газон в Петербурге вполне достойного качества
Теннис
Халеп снова возглавила Чемпионскую гонку WTA, победительница Уимблдона Мугуруса – 3-я
Теннис
Федерер поднялся на третье место в рейтинге ATP
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Александр Ляказетт
Александр Ляказеттвсе новости