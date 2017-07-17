ЦСКА подписал Серхио Родригеса (видео)

Защитник «Филадельфии» Серхио Родригес стал игроком ЦСКА, сообщает официальный сайт чемпионов Единой лиги ВТБ.

31-летний испанец подписал с клубом контракт по схеме «2+1», который вступит в силу после медицинского обследования.

«Счастлив и восхищен новым этапом в жизни. Играть за столь важную команду как ЦСКА – это большой вызов. Этот вызов настолько важен, что я принимаю его с огромным рвением. Приезжаю, чтобы отдать всего себя и сражаться за титулы в каждом из турниров.

Жизнь в Москве будет прекрасным личным опытом для меня и моей семьи, шансом познакомиться с российской культурой», – заявил Родригес.

Серхио Родригес в действии ⬇️ Ждем классных пасов и красивой игры от армейского новичка 💪💪 pic.twitter.com/rWgnrcXPVK — CSKA Moscow (@cskabasket) 17 июля 2017 г.

Ранее в Европе испанец выступал за «Эстудиантес» и «Реал». А в НБА он играл в «Портленде», «Сакраменто», «Нью-Йорке» и «Филадельфии».

Вместе с «Реалом» Родригес выиграл Евролигу (2015) и был признан самым ценным игроком турнира (2014).

В составе сборной Испании Родригес завоевал золото чемпионата мира (2006), Евробаскета (2015), серебро (2012) и бронзу (2016) Олимпийских игр.