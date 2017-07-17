Президент «Локомотива-Кубань»: Нельзя сказать, что год получился для нас неудачным

Президент полуфиналиста Единой лиги ВТБ и Кубка Европы-2016/17 «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал интервью «Газете.Ru».

– В 2016 году «Локомотив-Кубань» стал третьим в Евролиге. Насколько нелегко вам как президенту клуба было смотреть в новом сезоне на команду, сделавшую шаг назад?

– Не могу сказать, что нелегко – все-таки это было ожидаемо. Мы потеряли под 80% состава команды, вышедшей в «Финал четырех», и главного тренера. То, что удержать главных творцов успеха будет практически невозможно, мы предполагали заранее. Тем не менее мы успешнее всех российских команд выступили в Еврокубке, где дошли до полуфинала и уступили только будущему чемпиону, «Уникахе». Зеркальная картина сложилась и в Единой лиге, где мы в полуфинальной серии проиграли безоговорочному фавориту ЦСКА. Нельзя сказать, что год получился для нас неудачным, – заявил функционер.