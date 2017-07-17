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Димитрис Итудис: Серхио Родригес умеет делать других игроков лучше

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал переход в клуб испанского защитника Серхио Родригеса.

«Не секрет, что после отъезда за океан Тео (и я желаю ему удачи и счастья, которое у него было в ЦСКА) мы с помощниками и, конечно, клубным руководством проделали большую работу и серьезный анализ рынка, чтобы найти разыгрывающего, который усилит нашу команду.

Важно, что во время нашего разговора по телефону Серхио Родригес выразил огромное желание продолжить карьеру в Москве. Мы обсудили множество деталей, касающихся нашей команды и игроков, он отлично знает большинство парней. Стиль Серхио – в умении читать игру, он организатор нападения, умеющий находить броски для себя и создавать ситуации для товарищей, делать других игроков лучше.

Он дважды уезжал в НБА, был чемпионом и MVP Евролиги, здорово выступал за национальную сборную, а потому достаточно зрел, чтобы понимать игру во всех турнирах, в которых нам предстоит сражаться. Он проверенный победитель, опытный игрок, который при этом заверил меня, что готов усердно работать над саморазвитием.

Серхио и его семья все тщательно взвесили и приняли решение с должной ответственностью. Нам необходимо, чтобы Родригес игрой и авторитетом говорил свое веское слово на паркете. Уверен, что он быстро найдет общий язык с парнями», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, 31-летний испанец подписал с клубом контракт по схеме «2+1», который вступит в силу после медицинского обследования.

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