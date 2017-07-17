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Юрий Калитвинцев: Уже после матча со «Спартаком» мы поймем всю силу чемпионата

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев дал комментарий перед столичным дерби со «Спартаком» в 1-м туре РФПЛ.

«Хорошо ли начинать сезон со «Спартаком»? Это спорный вопрос. Хорошо начинать с победы, независимо от того, кого ты обыграешь. Для меня это здорово. Сразу окунуться в премьер-лигу без раскачки и играть с чемпионом. Уже после первого тура мы прекрасно поймем силу чемпионата.

Выиграем – здорово. Ничья – не так хорошо, а про проигрыш я не говорю. Хорошо, что мы уже в первом туре играем с чемпионом России», – заявил специалист в интервью клубному телевидению.

Напомним, игра между командами состоится 18 июля и стартует в 19.30 мск.

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