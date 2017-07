«Ливерпуль» презентовал третий комплект формы (видео, фото)

Сегодня, 17 июля, «Ливерпуль» представил футбольной общественности третий комплект формы на сезон-2017/18.

Футболки для полевых от New Balance выполнены в оранжевом цвете. Шорты также оранжевые, с черным полосами по бокам. Вратарская форма салатового цвета.

Our @NBFootball third kit has arrived - and it's available now: https://t.co/dvkfDaXBq7#PureLFC pic.twitter.com/GUH5Bg7a61