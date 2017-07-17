Министр спорта Татарстана: Ведем переговоры с FINA о проведении этапа Кубка мира
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Министр по делам
молодежи и спорту республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что Казань ведет
переговоры с FINA (Международная
федерация плавания) о проведении этапов Кубка мира по плаванию.
«Мы каждый год проводим крупные соревнования, в частности, Мировую серию по прыжкам в воду. Мы ведем переговоры с FINA, чтобы со следующего года проводить в Казани этап Кубка мира по плаванию.
Также в 2022 году мы предлагаем FINA принять не только чемпионат мира, но и конвенцию FINA», – приводит «Р-Спорт» слова Леонова.
Напомним, в понедельник в Будапеште Казань представила свою заявку на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года.
В 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта.
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