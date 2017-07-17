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Министр спорта Татарстана: Ведем переговоры с FINA о проведении этапа Кубка мира

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Министр по делам молодежи и спорту республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что Казань ведет переговоры с FINA (Международная федерация плавания) о проведении этапов Кубка мира по плаванию.

«Мы каждый год проводим крупные соревнования, в частности, Мировую серию по прыжкам в воду. Мы ведем переговоры с FINA, чтобы со следующего года проводить в Казани этап Кубка мира по плаванию.

Также в 2022 году мы предлагаем FINA принять не только чемпионат мира, но и конвенцию FINA», – приводит «Р-Спорт» слова Леонова.

Напомним, в понедельник в Будапеште Казань представила свою заявку на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года.

В 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта.

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