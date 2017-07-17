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Рамзан Кадыров: Рональдиньо понравилась игра «Ахмата». Иначе и быть не может

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава Чеченской Республики и почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров оставил пост на своей странице в Instagram об игре 1-го тура РФПЛ с пермским «Амкаром» (1:0).

Отметим, что на матч был приглашен легендарный полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Рональдиньо.

«Дорогие друзья! В Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» состоялся футбольный матч между командами «Ахмат» (Грозный) и «Амкар» (Пермь). Перед началом первой игры с поздравительным словом к игрокам и зрителям обратился министр правительства России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Звезды эстрады исполнили музыкальные номера. Восторженно был встречен гимн клуба «Ахмат».

С первых же минут обе команды демонстрировали красивую игру, было много острых моментов. В итоге на 39-й минуте первого тайма новичок команды, нападающий Лео Родригеш Лима, забил потрясающий гол и «Ахмат» повел в счете. Спустя минуты удвоить преимущество мог защитник «Ахмата» Ризван Уциев, но перекладина спасла гостей от гола. Я безгранично рад, что наша команда не разочаровала ожидания своих болельщиков. Уверен, в следующих матчах ФК «Ахмат» будет одерживать такие же яркие и волевые победы.

Легенда футбола Рональдиньо заявил, что ему понравилась игра «Ахмата». Иначе и быть не может, потому что «Ахмат» – сила! Поздравляю тренеров и игроков с отличным стартом», – написал Кадыров.

Дорогие друзья! В Грозном на стадионе "Ахмат - Арена" состоялся футбольный матч между командами "Ахмат" (Грозный) и "Амкар" (Пермь). Перед началом первой игры с поздравительным словом к игрокам и зрителям обратился министр Правительства России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Звезды эстрады исполнили музыкальные номера. Восторженно был встречен гимн Клуба "Ахмат". С первых же минут обе команды демонстрировали красивую игру, было много острых моментов. В итоге на 39 минуте первого тайма новичок команды, нападающий Лео Родригеш Лима забил потрясающий гол и "Ахмат" повёл в счёте. Спустя минуты удвоить преимущество мог защитник "Ахмата" Ризван Уциев, но перекладина спасла гостей от неминуемого гола. Я безгранично рад, что наша команда не разочаровала ожидания своих болельщиков. Уверен, в следующих матчах ФК «Ахмат» будет одерживать такие же яркие и волевые победы. Легенда футбола Рональдиньо заявил, что ему понравилась игра "Ахмата". Иначе и быть не может, потому что АХМАТ-СИЛА! Поздравляю тренеров и игроков с отличным стартом! #Кадыров #Россия #Чечня #футбол #Ахмат

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

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