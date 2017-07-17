Александр Кожевников: «Автомобилист» – это сюрприз нынешнего сезона

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников уверен, что «Автомобилист» составит серьезную конкуренцию лидерам КХЛ.

- «Автомобилист» – это сюрприз нынешнего сезона. Руководство клуба ставит большие задачи перед командой. Пришли хорошие игроки, достаточно опытные. Конечно, им нужно будет найти связки, взаимопонимание, а для этого должно пройти время. Но и сейчас с уверенностью можно сказать, что конкуренцию на Востоке они составят очень серьезную лидерам. Даже по первому году. Если смотреть по составу, то в плей-офф должны попадать без разговоров, причем в первую четверку.

Крикунов - достаточно жесткий тренер, но и игроки у него в команде опытные. Я не думаю, что с опытными игроками он будет делать то, что делает с молодежью. Взаимопонимание между тренером и игроками, на мой взгляд, будет нормальное, - рассказал эксперт «Советскому спорту».