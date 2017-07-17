Каланча и Мальцев стали серебряными призерами чемпионата мира в технической программе

Российский смешанный дуэт Михаэла Каланча и Александр Мальцев заняли второе место в технической программе на чемпионате мира в Будапеште.

В финале Каланча и Мальцев получили от судей 90,2639 балла, уступив 0,034 балла итальянцам Маниле Фламини и Джорджио Минисини. Бронза досталась представителям США Канако Китао Спендлав и Биллу Мэй (87,6682).

Напомним, два года назад на чемпионате мира в Казани Мэй в дуэте с Кристиной Джонс стали первыми. Российская смешанная пара в составе Мальцева и Дарины Валитовой заняли второе место, а Фламини и Минисини завоевали бронзу.

Теперь у России пять (три золота и два серебра) медалей чемпионата мира в Будапеште.

Будапешт (Венгрия)

Чемпионат мира по водным видам спорта

Синхронное плавание

Микст

Техническая программа

1. Манила Фламини/Джорджио Минисини (Италия) – 90,2979

2. Михаэла Каланча/Александр Мальцев (Россия) – 90,2639

3. Канако Китао Спендлав/Билл Мэй (США) – 87,6682